انت الان تتابع تفاصيل خبر هبوط في بورصة السعودية وأسهم بنوكها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 08:56 مساءً - هبطت أسهم البورصة السعودية اليوم الاثنين للجلسة الخامسة على التوالي، مع تراجع بأسهم معظم البنوك المدرجة في المملكة.

وانخفض مؤشر السوق السعودية 0.5%، مع تراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.8%، بينما هبط سهم البنك السعودي الفرنسي 1.7 %، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات البورصة السعودية التي نشرت مساء الأحد أن تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم سجلت مشتريات صافية بقيمة 985 مليون ريال (262.65 مليون دولار) الأسبوع الماضي.

وشهدت السوق السعودية نزوحاً للأموال في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام العربي والعالمي، وتسببت بانتقادات حقوقية ودولية للمملكة وولي عهدها.

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وذكرت الوكالة أنّ مستثمرين كباراً في السعودية؛ يمضون قدماً في إبرام صفقات وضخ أموال مجدداً في سوق الأسهم، مع سعي المملكة إلى تجاوز أزمة مقتل خاشقجي.

وانخفض سهم الحمادي للتنمية والاستثمار 2.5%، بعدما سجلت الشركة هبوطاً بلغ 17% في صافي ربح العام بأكمله.

وتراجع سهم الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) 1.8%، بعدما خفضت سيكو للبحوث تصنيفها لسهم مبكو إلى توصية "بالبيع" من توصية "بالشراء"، وخفضت أيضاً سعره المستهدف إلى 18 ريالاً من 27 ريالاً، (إلى 4.8 دولاراً من 7.2 دولاراً).

هذا وأغلق مؤشر سوق الأسهم في السعودية بهبوط المؤشر 0.5% إلى 8426 نقطة.