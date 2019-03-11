شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً عبر منصة «أبشر» بالبوابة الإليكترونية. بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً عبر منصة «أبشر» بالبوابة الإليكترونية. ومن المقرر أن يتم إتاحة الخدمة في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم، على أن يتم إتاحتها في بقية مناطق المملكة قبل نهاية العام 2019م.



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