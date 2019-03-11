اخبار السعوديه

بدء الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً عبر منصة «أبشر» بالبوابة الإليكترونية.

ومن المقرر أن يتم إتاحة الخدمة في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم، على أن يتم إتاحتها في بقية مناطق المملكة قبل نهاية العام 2019م.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى