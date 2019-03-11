شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يطلق خدمة الاعتراض الالكتروني على المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، أطلقت الإدارة العامة للمرور اليوم الاثنين خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، وذلك من خلال بوابة "أبشر" الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن الخدمة ستتاح في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم على أن تتاح في بقية مناطق المملكة قبل نهاية العام 2019م