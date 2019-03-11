، تواقيت زمنية مثيرة مع انطلاق الأشواط الختامية في مهرجان الإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مبلش" يحقق أفضل توقيت زمني بواقع 6 دقائق وثانيتين في أشواط الحقايق

بمنافسة مثيرة من الشعارات السعودية والخليجية انطلقت فعاليات أولى الأشواط الختامية بعدد (252) شوطاً (20 رمزاً) في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

ودشنت اليوم أشواط الحقايق باكورة أشواط الختامية من مسافة 4 كيلومترات على فترتين صباحية ومسائية، وجاءت الفترة الصباحية بانطلاق 18 شوطاً 10 بكار و8 قعدان، بينما سجلت الفترة المسائية 14 شوطاً.

وحقق "مبلش" العائد ملكيته إلى فهد بن محمد علي فاضل أفضل توقيت زمني بواقع 6 دقائق وثانيتين في أشواط الحقايق لليوم الأول.

وتنطلق غداً الثلاثاء أشواط الحقايق بكار وقعدان بواقع (18) شوطاً عام لفترة الصباح وعدد (10) أشواط في الفترة المسائية تنقسم على ثلاثة أجزاء "شوطا رموز مفتوحة وشوطا رموز عامة و6 أشواط مفتوحة".

وأوضح المهندس عبدالله بن سعيد المري نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، أن الانطلاقات في أولى الأشواط الختامية كانت مميزة، ولم تسجل أي حالة خطأ، مضيفاً أن المعايير الهندسية التي استخدمت في إنشاء ميدان الملك عبدالعزيز للهجن آتت ثمارها في اليوم الأول، من خلال مساعدة الهجن المشاركة في تحقيق أوقات زمنية تعد مميزة للغاية، بعد أن كسرت الهجن حاجز 6 دقائق وخمس ثوانٍ في أكثر من شوط، وهذا ما لم يحدث في أي ميدان عالمي آخر.

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