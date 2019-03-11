، تواقيت زمنية مثيرة مع انطلاق الأشواط الختامية في مهرجان الإبل ،

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بمنافسة مثيرة من الشعارات السعودية والخليجية انطلقت فعاليات أولى الأشواط الختامية بعدد (252) شوطاً (20 رمزاً) في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.
ودشنت اليوم أشواط الحقايق باكورة أشواط الختامية من مسافة 4 كيلومترات على فترتين صباحية ومسائية، وجاءت الفترة الصباحية بانطلاق 18 شوطاً 10 بكار و8 قعدان، بينما سجلت الفترة المسائية 14 شوطاً.
وحقق "مبلش" العائد ملكيته إلى فهد بن محمد علي فاضل أفضل توقيت زمني بواقع 6 دقائق وثانيتين في أشواط الحقايق لليوم الأول.
وتنطلق غداً الثلاثاء أشواط الحقايق بكار وقعدان بواقع (18) شوطاً عام لفترة الصباح وعدد (10) أشواط في الفترة المسائية تنقسم على ثلاثة أجزاء "شوطا رموز مفتوحة وشوطا رموز عامة و6 أشواط مفتوحة".
وأوضح المهندس عبدالله بن سعيد المري نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، أن الانطلاقات في أولى الأشواط الختامية كانت مميزة، ولم تسجل أي حالة خطأ، مضيفاً أن المعايير الهندسية التي استخدمت في إنشاء ميدان الملك عبدالعزيز للهجن آتت ثمارها في اليوم الأول، من خلال مساعدة الهجن المشاركة في تحقيق أوقات زمنية تعد مميزة للغاية، بعد أن كسرت الهجن حاجز 6 دقائق وخمس ثوانٍ في أكثر من شوط، وهذا ما لم يحدث في أي ميدان عالمي آخر.
تواقيت زمنية مثيرة مع انطلاق الأشواط الختامية في مهرجان الإبلنافل السبيعي الخليج 365 2019-03-11
بمنافسة مثيرة من الشعارات السعودية والخليجية انطلقت فعاليات أولى الأشواط الختامية بعدد (252) شوطاً (20 رمزاً) في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.
ودشنت اليوم أشواط الحقايق باكورة أشواط الختامية من مسافة 4 كيلومترات على فترتين صباحية ومسائية، وجاءت الفترة الصباحية بانطلاق 18 شوطاً 10 بكار و8 قعدان، بينما سجلت الفترة المسائية 14 شوطاً.
وحقق "مبلش" العائد ملكيته إلى فهد بن محمد علي فاضل أفضل توقيت زمني بواقع 6 دقائق وثانيتين في أشواط الحقايق لليوم الأول.
وتنطلق غداً الثلاثاء أشواط الحقايق بكار وقعدان بواقع (18) شوطاً عام لفترة الصباح وعدد (10) أشواط في الفترة المسائية تنقسم على ثلاثة أجزاء "شوطا رموز مفتوحة وشوطا رموز عامة و6 أشواط مفتوحة".
وأوضح المهندس عبدالله بن سعيد المري نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، أن الانطلاقات في أولى الأشواط الختامية كانت مميزة، ولم تسجل أي حالة خطأ، مضيفاً أن المعايير الهندسية التي استخدمت في إنشاء ميدان الملك عبدالعزيز للهجن آتت ثمارها في اليوم الأول، من خلال مساعدة الهجن المشاركة في تحقيق أوقات زمنية تعد مميزة للغاية، بعد أن كسرت الهجن حاجز 6 دقائق وخمس ثوانٍ في أكثر من شوط، وهذا ما لم يحدث في أي ميدان عالمي آخر.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
09:41 PM
"مبلش" يحقق أفضل توقيت زمني بواقع 6 دقائق وثانيتين في أشواط الحقايق
بمنافسة مثيرة من الشعارات السعودية والخليجية انطلقت فعاليات أولى الأشواط الختامية بعدد (252) شوطاً (20 رمزاً) في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.
ودشنت اليوم أشواط الحقايق باكورة أشواط الختامية من مسافة 4 كيلومترات على فترتين صباحية ومسائية، وجاءت الفترة الصباحية بانطلاق 18 شوطاً 10 بكار و8 قعدان، بينما سجلت الفترة المسائية 14 شوطاً.
وحقق "مبلش" العائد ملكيته إلى فهد بن محمد علي فاضل أفضل توقيت زمني بواقع 6 دقائق وثانيتين في أشواط الحقايق لليوم الأول.
وتنطلق غداً الثلاثاء أشواط الحقايق بكار وقعدان بواقع (18) شوطاً عام لفترة الصباح وعدد (10) أشواط في الفترة المسائية تنقسم على ثلاثة أجزاء "شوطا رموز مفتوحة وشوطا رموز عامة و6 أشواط مفتوحة".
وأوضح المهندس عبدالله بن سعيد المري نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، أن الانطلاقات في أولى الأشواط الختامية كانت مميزة، ولم تسجل أي حالة خطأ، مضيفاً أن المعايير الهندسية التي استخدمت في إنشاء ميدان الملك عبدالعزيز للهجن آتت ثمارها في اليوم الأول، من خلال مساعدة الهجن المشاركة في تحقيق أوقات زمنية تعد مميزة للغاية، بعد أن كسرت الهجن حاجز 6 دقائق وخمس ثوانٍ في أكثر من شوط، وهذا ما لم يحدث في أي ميدان عالمي آخر.
، تواقيت زمنية مثيرة مع انطلاق الأشواط الختامية في مهرجان الإبل ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.