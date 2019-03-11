، "الفراولة" .. حديقة لتعزيز أهمية الزراعة بمهرجان الزهور في ينبع الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا ويتضمن المزيد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة

من أهم الرسائل التي تعمل الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية على تعزيزها وتتبناها اللجنة المنظمة لمهرجان الزهور بينبع الصناعية هي الحفاظ على البيئة والتشجير، لذا نلحظ في كل عام مزيدًا من الأركان والأفكار الجديدة التي ترشدنا لأهمية الزراعة والتشجير.

وفي هذا العام، استقطبت اللجنة المنظمة ضمن فعالياتها "حديقة الفراولة"، والتي تحتضن أحد نماذج المزارع المحمية، وذلك لتقدم دروسًا للزوار حول كيفية زراعة الفراولة والأجواء التي تتلاءم معها، وفي حديقة الفراولة ستعرف كيف تزرعها ودرجة الحرارة المطلوب توفرها في المزرعة لتنمو وتثمر كما يحرص القائمون على الحديقة على إرشاد الأطفال والزوار بشكل عام على مراحل نمو الفراولة لتكون بذلك وكأنها مادة العلوم لتضيف مزيدًا من المعلومات التي ترسخ في الذهن كونها معلومة ميدانية.

وقال أحد المشرفين على الحديقة إن الكثير من الزوار لا يعرف شكل نبات الفراولة وكيف تثمر والأجواء التي تتناسب معها وقد واجهنا الكثير من الأسئلة من الزوار، مضيفًا أن اختيار نوع الفراولة المناسب هو من ضمن إحدى النقاط المهمة قبل زراعتها حيث توجد عدة أنواع من الفراولة يمكن الاختيار من بينها.

وأشار إلى أن نبات الفراولة دائمة الإثمار وهي مناسبة لمن يبحث عن محصول مستمر فهي تُنتج كمية جيدة من الثّمار كل عام وتواصل الإثمار الجيد لخمس سنوات تقريبًا ويمكن زراعتها في الخارج في المناطق الحارّة أو في أوعية داخل المنزل في المناطق الباردة.

وأضاف: فراولة حزيران تبدأ بالإثمار بعد شهرين من زراعتها وتعطي كمية وافرة من الثّمار من بداية الصيف حتى منتصفه وهذا النوع من الفراولة مناسب للتجميد بينما الفراولة المعتدلة هذا النوع مناسب لمن يرغب بقطف الفراولة وتناولها طازجة وهي شبيهة بالفراولة دائمة الإثمار إلا أنها تنتج كمية أقل من الفراولة خلال العام أما فراولة جبال الألب هذا النوع من الفراولة مثالي لصنع المُربّى فهي على الرغم من صغر حجمها إلا أنّها قويّة المذاق.

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية، ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا ويتضمن المزيد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة كحديقة الفراشات وحديقة الطيور والحيوانات النادرة والحديقة المائية التي تضم عديد الأعمال الفنية الرائعة عن كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية حيث تستمر فعاليات المهرجان حتى نهاية مارس الجاري.