، 4 مبانٍ وأحواش بمساحات شاسعة.. هذه حصيلة تعديات أزالتها "أمانة مكة" اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أُقيمت بطريقة مخالفة وغير نظامية في مواقع مختلفة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري عدة إزالات لتعديات عبارة عن مبانٍ وأحواش بمساحات شاسعة أُقيمت بطريقة مخالفة وغير نظامية.

وتفصيلاً؛‏‎ أزالت بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الضبط الإداري تعديات بمساحة إجمالية بلغت 2500 متر مربع عبارة عن 4 مبانٍ مسلحة وسور، حيث تم إزالتها إزالة كلية.

من جانب آخر ‏‎نفذت بلدية العمرة الفرعية إزالة تعديات عبارة عن أحواش بمساحات شاسعة، وقد تم إزالتها إزالة كلية.

وتأتي تلك الإزالات التي تنفذها البلديات الفرعية بمكة المكرمة بشكل دوري؛ في إطار التحذيرات التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة من التعدي على الأراضي العامة والبناء بطرق عشوائية مخالفة، والتي تشكّل خطرًا على السكان وتشوه المنظر العام.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أكدت في وقتٍ سابق، أنها لن تتهاون في إزالة هذه المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرةً إلى أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلديات الفرعية تأتي انطلاقًا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.