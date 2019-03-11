نجاح 7 عمليات نادرة ومعقدة في القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية

أجرى فريق طبي في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، سبع عمليات ناجحة لحالات تضخم القلب الانسدادي.

وتقتضي تلك العمليات النادرة، استئصالًا جزئيًا من عضلة الحاجز بين البطينين للقلب، والتي تعتري سريان الدم الطبيعي إلى الجسم من البطين الأيسر إلى الشريان الأبهر عبر الصمام التاجي.

كما توفر المدينة الطبية أحدث أجهزة تنظيم كهرباء القلب؛ وذلك بزراعتها لعدد من المرضى حسب ما تقتضيه الحاجه لحالات اعتلال القلب التضخمي، والذي يعد مرضًا وراثيًا ينتج عن طفرات جينية تتسبب في نمو غير طبيعي لعضلة القلب يصاحبها عدم انتظام في ترتيب أليافها، وتكون درجة توريث المرض للأقارب من الدرجة الأولى كبيرة قد تصل إلى ٥٠ بالمئة.

وتوجد نسبة قليلة من المرضى يحدث لها موت مفاجئ، خصوصًا لدى الشباب الذين يمارسون رياضات تنافسية تحتاج لمجهود بدني عال، كما يصاحبها أعراض أخرى تشمل ضيق التنفس، أو ألم بالصدر أو اضطراب في ضربات القلب.

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ويتميز مركز القلب بالمدينة الطبية بإجراء هذه العمليات النادرة وغيرها؛ لما لديه من كفاءات ذات تأهيل عالِ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم، بدعم كبير تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، بتوفير كل التسهيلات؛ للحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠.

ويهدف برنامج التحول الوطني، من بين استراتيجياته، إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، وذلك بالعمل على إعادة هيكلة للقطاع الصحي ليكون نظامًا فعالًا يحقق تطلعات المواطنين، فضلًا عن الوقاية من الأمراض بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف البرنامج أيضًا، تقديم خدمات صحية إلكترونية بالحلول الرقيمة ورفع مستوى الخدمات الصحية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية للتركيز على رضا المستفيدين من المواطنين والمواطنات عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي، ومن خلال كوادر وأطقم طبية مؤهلة على أعلى مستوى يمكنها تقديم الخدمات التي تحقق مطالب البرنامج بشكل أفضل.

ويتضمن البرنامج توسيع الطاقة الاستيعابية بمختلف مستشفيات المملكة، فضلًا عن التوزيع الجغرافي المناسب للخدمات، مع العمل على دعم استجابة النظام الصحي لاحتياجات والتوقعات الصحية للمجتمع السعودي وتعزيز التغطية الصحية الآمنة ذات الفاعلية المطلوبة، وتعزيز الوعي بأهمية الرعاية الصحية والتطعيم، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية وطريقة التعامل معها، وذلك من خلال عدة مبادرات فرعية بالبرنامج.