محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين على النحو التالي: إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وذلك بسبب اعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام النصر بانفعال وارتكاب أفعال عدوانية. تغريم فريق الهلال مبلغ 50 ألف ريال بسبب قيام جماهيره برمي ست علب ماء تجاه الملعب خلال مباراة الفريق أمام الوحدة. الانضباط توقف "سيد الاتفاق" أربع مباريات.. وتغرم الهلال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11 أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين على النحو التالي: إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وذلك بسبب اعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام النصر بانفعال وارتكاب أفعال عدوانية. تغريم فريق الهلال مبلغ 50 ألف ريال بسبب قيام جماهيره برمي ست علب ماء تجاه الملعب خلال مباراة الفريق أمام الوحدة. Advertisements 11 مارس 2019 - 4 رجب 1440 09:15 PM أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين على النحو التالي: إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وذلك بسبب اعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام النصر بانفعال وارتكاب أفعال عدوانية. تغريم فريق الهلال مبلغ 50 ألف ريال بسبب قيام جماهيره برمي ست علب ماء تجاه الملعب خلال مباراة الفريق أمام الوحدة. ، الانضباط توقف "سيد الاتفاق" أربع مباريات.. وتغرم الهلال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانضباط توقف "سيد الاتفاق" أربع مباريات.. وتغرم الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.