رابط “نظام نور 1440″تعرف على طريقة تسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي

أعلن #نظام_نور_1440 السعودي ببداية التسجيل به لطلاب الصف الأول الابتدائي وذلك من خلال الرابط الرسمي المتاح على شبكة الأنترنت، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودي بنشر جميع الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الجدد والذين سوف يقدمون في الصف الأول الابتدائي، ويكون التقديم عن طريق#نظام_نور1440، حيث يعتبر هذا البرنامج هو الأفضل والذي تم وضعه من قبل وزارة التعليم السعودي وذلك للتسهيل على الطلاب التقديم في المدارس السعودية، ويمكن أيضا الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلاله.

تعرف على رابط تسجيل الطلاب الجدد وطريقة التسجيل للصف الأول الابتدائي

يمكن لجميع أولياء الأمور التسجيل حاليا في نظام نور للعام الدراسي 1440-1441 هجريا لدخول أبنائهم الملتحقين برياض الأطفال خلال هذه الايام، ويمكنهم أيضا التعرف على الشروط الواجب توافرها في أبنائهم والتي قامت وزارة التعليم السعودي بوضعها مؤخرا.

كيفية التسجيل في نظام نور 1440 للطلاب الجدد

قام نظام نور بوضع عدة شروط لمن يريد التقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، ومن هنا يورد لكم موقع نجوم مصرية هذه الشروط:

1-لابد أن يكون الطالب لا يقل سنه عن 6 سنوات أو 6 سنوات ألا 90 يوم.

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2-لابد من وجود شهادة أو استمارة تؤكد التحاق الطالب بالروضة لفترة زمنية تعادل عام كامل، وذلك للأطفال الأقل من عمر 6 سنوات بحوالي 180 يوم فقط.

3-لابد من تقديم شهادة او استمارة إنمائية تؤكد إتقان الطالب لجميع المهارات مثل كتابة الحروف والأرقام بشكل فردي.

4-هذه الشروط السابقة تنطبق على جميع الطلاب سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين

5-يمكنك التسجيل عبر الرابط التالي: رابط نظام نور.