، سقط في الدقائق الأخيرة .. النصر يخيّب آمال جماهيره ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ثاني مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا

لم ينجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في مسح الصورة المخيّبة التي ظهر عليها في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا بعد عودته خالي الوفاض من مواجهته الثانية التي أقيمت مساء اليوم أمام نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني على أرض الإمارات العربية المتحدة " المحايدة" وذلك بخسارته مواجهته الثانية بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة يقف الزوراء العراقي على رأس المجموعة بأربع نقاط وفارق الأهداف عن ذوب آهن الذي يملك هو الآخر أربع نقاط فيما يأتي الوصل في المركز الثالث بثلاث نقاط والنصر في المركز الرابع دون أي نقطة.

بدأ الشوط الأول بتحفظ دفاعي من الإيرانيين قابله شن هجمات متوالية من قِبل النصر حتى أسفرت هذه المحاولات عن تقدم الفريق الأصفر بالهدف الأول عند الدقيقة السادسة عن طريق لاعب خط الوسط جوليانو.

حاول الفريق الإيراني بعد هذا الهدف إعادة ترتيب أوراقه وأظهر أفضلية أكثر من الدقائق الأولى حيث لاحت فرصة هدف محقق عند الدقيقة 27 بعد مراوغة مهاجم ذوب آهن الإيراني لدفاعات النصر وسددها قبل أن يستبسل الحارس الأسترالي براد جونز في إنقاذها لضربة ركنية، وبعدها بدقيقتين شن الظهير الأيمن سلطان الغنام هجمة وقدم كرة على طبق من ذهب داخل خط الستة لم تجد متابعة.

ليدفع النصراويون ثمن ضياعها غاليًا لتلقيهم هدف التعادل عبر كرة ثابتة ارتقى لها الظهير الأيسر محمد نجاد وحولها في الشباك عند الدقيقة 28.

وقبل نهاية الشوط الأول قلب فاهيد زاده موازين الأمور بوضع فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بهدفين لذوب آهن مقابل هدف لفريق النصر.

بدأ الشوط الثاني وبدأ النصر جادًا في تعديل النتيجة وقد تمكن من الحصول على ضربة جزاء بعد مرور 12 دقيقة تقدم لها المهاجم عبدالرزاق حمد الله وأحرز من خلالها هدف التعادل عند الدقيقة 57.

لم يستسلم النصر حيث أكسبه هذا الهدف الثقة وتمكن من الإمساك بزمام المبادرة وتوالت الهجمات على المرمى الإيراني ولكن الحارس الإيراني وقف سدًا منيعًا أمام سيل الهجمات النصراوية.

وعند الدقيقة 87 تحصل حمد الله على ضربة جزاء بعد إعاقته في المنطقة المحظورة أطاح بها خارج الخشبات الثلاث ليتلقى العقاب على ضياعها بخطف أمير آرسلان هدف الفوز عند الدقيقة 90 مستغلاً خطأ بين متوسطي الدفاع النصراوي بعد كرة جانبية طويلة أسقطت داخل المنطقة حولها برأسه للشباك لتنتهي المواجهة بفوز ذوب آهن بثلاثة أهداف لهدفين.