انت الان تتابع تفاصيل خبر الريان القطري يستعيد توازنه في البطولة الآسيوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 08:14 مساءً - استعاد نادي الريان القطري توازنه في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، على ملعب "جاسم بن حمد"، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة القارية.

وضع دايورجون تيورابوف فريقه الأوزبكي في المقدمة بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، لكن البرازيلي لوكا بورجيس عدل الكفة في الدقيقة الـ39.

وسجّل الفنزيلي جيلمين ريفاس هدف الفوز لـ"الرهيب"، في الدقيقة الـ58، مانحاً فريقه أول 3 نقاط في دور المجموعات، فيما توقف رصيد الفريق الأوزبكي عند النقطة الثالثة أيضاً.

وكان الريان قد سقط في مباراة الجولة الأولى أمام اتحاد جدة (1-5)، ليقيل مدربه التركي بولنت ويعوضه البرازيلي سوزا.

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وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، حقق الوحدة الإماراتي، فوزاً تاريخياً على ضيفه الاتحاد السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، على استاد "آل نهيان" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وهذا الفوز الأول للوحدة بعد 4 مباريات مع اتحاد جدة، الذي حقق الفوز في ثلاثة لقاءات، فيما خيُم التعادل في المباراة الرابعة.

أحرز أهداف الفريق الإماراتي كل من: محمد برغش والبرازيل ليوناردو دا سيلفا "ثنائية" والمخضرم إسماعيل مطر، في الدقائق الـ16 و52 و80 و90+1، فيما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق ناصر الشمراني في الدقيقة الـ56.

بذلك تساوت جميع فرق المجموعة الثانية بـ3 نقاط بعد مرور جولتين ما يُنذر بمنافسة شرسة على بطاقتي التأهل لدور الـ16.

وفي الجولة الثالثة من دور المجموعات، يستضيف اتحاد جدة ضيفه الأوزبكي، فيما يستقبل الريان منافسه الوحدة في موقعة قطرية - إماراتية.