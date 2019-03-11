الان تتابع “الانضباط”: إيقاف لاعب #الاتفاق 4 مباريات.. وغرامة مالية على #الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين على النحو التالي: – إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) ريال، لاعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام النصر وارتكابه أفعالا عدوانية. – إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية وقدرها (50,000) ريال، لإلقا جماهيره 6 علب على أرض ملعب مباراة فريقهم أمام الوحدة.

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