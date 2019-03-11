أمير الرياض يشرف حفل آل معمر وآل عبيكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض شرف أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر الحفل الذي أقامه عبدالرحمن بن فيصل بن معمر بالقاعة الرئيسة بفندق الرياض انتركونتينتال بمناسبة زواج حفيديه خالد بن بندر بن عبدالرحمن بن معمر على كريمة عبدالإله بن ناصر العبيكان، وناصر بن بندر بن عبدالرحمن بن معمر على كريمة عبدالوهاب بن ناصر العبيكان. حضر الحفل عدد من الأمراء والوزراء والعلماء والمسؤولين وأقارب وأصدقاء الأسرتين.



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