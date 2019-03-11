الأرصاد تكشف توقعاتها لفصل الربيع ودرجات الحرارة وهطول الأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها بشأن فصل الربيع لهذا العام.

وأضافت في مقطع فيديو بثه مركز التواصل الرقمي التابع لها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن فصل الربيع بدأ في الأول من مارس الجاري وينتهي في 31 مايو القادم، بينما يبدأ فلكيًا في 20 مارس وينتهي في 21 يونيو القادم.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة (العظمى والصغرى)، تسجل خلال فصل الربيع، ارتفاعًا تدريجيًا على معظم أجزاء المملكة بداية من شهر مارس الجاري وحتى شهر أبريل المقبل، بينما تسجل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو القادم في أغلب المناطق الداخلية والشرقية؛ حيث يتسم ذلك الشهر بالملامح المناخية لشهر الصيف.

وبشأن معدلات درجة الحرارة العظمى، أكدت الهيئة أن التوقعات الفصلية لربيع هذا العام تشير إلى احتمالية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة خلال فصل الربيع الذي يتسم بأنه من المواسم المطيرة، وخاصة على المناطق الجنوبية والغربية والوسطى التي قد تكون الأمطار فيها شديدة الغزارة أحيانًا.

واختتمت، تشير التوقعات إلى هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، وأنها ستكون أعلى من المعدلات شمال شرق ووسط وغرب المملكة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الاثنين، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة الجوية ستشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، مشيرة إلى أن الحالة الجوية ستبدأ على منطقة الرياض، الساعة الثالثة من بعد الظهر، وتنتهي في الحادية عشرة مساء، وتشمل وادي الدواسر وتمتد إلى الداودمي والرياض والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة على منطقة مكة المكرمة، الساعة السادسة صباحًا، وتنتهي الساعة العشرة مساء، وتشمل الطائف وميسان وشقصان وبني سعد والعرضيات، وتمتد إلى مكة المكرمة وبحرة وتربة والخرمة ورنية، وتؤثر مساء على الأجزاء الساحلية من المنطقة.

وأعلنت الهيئة أن الحالة الجوية ستبدأ على منطقة الباحة الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساء، وتشمل الباحة والمندق وقلوة والمخواة والأجزاء المجاورة، كما تبدأ الحالة على منطقة عسير الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي بحلول التاسعة مساء، وتشمل أبها ومحايل والنماص وبللسمر وبارق والمجاردة وسراة عبيد والربوعة والحرجة.

أما منطقة جازان فتبدأ الحالة الجوية عليها الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة السابعة مساء، وتشمل فيفا والدائر وهروب والعارضة والأجزاء المجاورة، كما تبدأ الحالة الجوية على نجران، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي بحلول السابعة مساء.