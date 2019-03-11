بالصور.. افتتاح أعمال مؤتمر السلامة المرورية 2019

افتتح نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر السلامة المرورية 2019، الذي ينظمه الأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور بفندق ريتز كارلتون، خلال الفترة من 11-13 مارس 2019م، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، إن إقامة مؤتمر السلامة المرورية، جاء بتوجيه من وزير الداخلية؛ للاستفادة من التجارب ‏الدولية، ونتائج الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بسلامة المرور في تعزيز الجهود القائمة لرفع مستوى السلامة على الطرق في المملكة، والاستفادة من التقنيات المتطورة في تنفيذ نظام المرور.

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وأشار اللواء البسامي -في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة- إلى أن المؤتمر يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والباحثين الدوليين المختصين بمجال السلامة المرورية من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن المؤتمر سيتناول التوجهات الحالية في أبحاث السلامة المرورية والفرص المستقبلية لتحسين السلامة على الطرق، والتجارب الدولية في السلامة المرورية باستعراض التجربة الأوروبية والصينية والكورية واليابانية، وحوادث المرور في المملكة (الأسباب - الحلول - الوقاية)، والتعاون بين مختلف الإدارات ذات العلاقة بإدارة وتنظيم المرور والنقل، وسلوك السائقين في المملكة، ونماذج لحوادث المرور في الرياض على مستوى استراتيجي.

وستُعقَد خلال أيام المؤتمر، ورش عمل وحلقات نقاش عن السلامة المرورية في المملكة.. الواقع والمأمول، والتخطيط لسلامة السير وهندسة الطرق، وتقييم أداء برامج السلامة.