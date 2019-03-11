شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يؤكد على فتح قنوات تواصل بين الإمارة والأجهزة الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

قام نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، بجولة تفقدية على مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الجولة على أقسام المكتب الذي سيبدأ عمله بتوجيه من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ومتابعة مباشرة من نائب أمير المنطقة خلال الفترة القليلة القادمة, إيماناً بدور إمارات المناطق في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، بما يُسهم في إيجاد بيئة عمل احترافية وتكاملية مع الأجهزة الحكومية في المنطقة لتفعيل أدوات تحقيق أهداف الرؤية في إيجاد تنمية شاملة ومستدامة للمنطقة، وبما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد نائب أمير المنطقة خلال الجولة، على أهمية فتح قنوات تواصل فاعلة ومنتجة بين الإمارة والأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنطقة المنبثقة من رؤية 2030، مؤكداً دعم إمارة المنطقة ومساندتها لمختلف الجهات في جهودها للتحول الاستراتيجي لتحقيق الرؤية.

واستمع من وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ, لشرح مفصل عن الأعمال التي سيقوم بها والخدمات التي سيقدمها المكتب، سعياً لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الاستراتيجية, وبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، ودعم ومساندة المحافظات والمراكز التابعة لتحقيق الرؤية، من خلال الخدمات والمهام التي يقوم بها المكتب وفق الهيكل التنظيمي لمهامه الذي تم اعتماده ويتم العمل به وفق مراحل محددة ومنهجية واضحة.