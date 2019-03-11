شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تفتتح مهرجان «مكة بين التراث والأصالة» غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

يفتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل غداً، مهرجان «مكة بين التراث والأصالة» الذي تنظمه إدارة المتاحف، بمشاركة عدد من القطاعات والجهات، ولمدة ثلاثة أشهر.

وبين المشرف العام على إدارة المتاحف الدكتور فهد المالكي أن المهرجان الذي يأتي ضمن أنشطة وبرامج إدارة المتاحف يشتمل على المنطقة التاريخية بجامعة أم القرى، التي تُعد بمنزلة المنارة للتراث الثقافي والجسر الرابط بين حداثة الحاضر وأصالة الماضي، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة منها الاهتمام بالتراث والأصالة، وكذلك الفن الإنشادي والتشكيلي, والاهتمام بالحرفيين والمبدعين في هذه المجالات.