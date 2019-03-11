شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف لـ«مجلس المنطقة»: كثِّفوا العمل لإنجاز المشاريع وإزالة المُعوقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس المنطقة، اليوم (الاثنين), بحضور نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز, اجتماع دورة المجلس الأولى للعام المالي 1440 / 1441هـ، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة في مدينة سكاكا.

واستهل أمير المنطقة الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم الأمن والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وولي عهده الأمين، متطلعاً للعمل من خلال المجلس لتحقيق طموحات وتطلعات أهالي منطقة الجوف, وصولاً إلى تنمية مستدامة تشمل كل أوجه الحياة وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية 2030.

Advertisements

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن متعب المحمد, أن المجلس استعرض ميزانية عدد من القطاعات الحكومية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وبحث المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المتعثرة، حيث وجه بضرورة التعاون ‏والتنسيق بين الجهات الحكومية لحل المعوقات إن وجدت كل فيما يخصه، وبتكثيف الجهود والعمل على سرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق الجدول الزمني المعتمد لذلك.

وأكد الأمير فيصل بن نواف ‏خلال الاجتماع, أهمية تقديم الخدمات التي تُحقق العيش الكريم للمواطن، والعمل بشكل جاد على التحول الرقمي في أعمال الأجهزة الحكومية، التي بدورها ستسهم في سرعة الخدمة والتنسيق التام في بين الأجهزة.

وناقش المجلس محاضر اللجان واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.