شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على إيجاز عن فعاليات «درع الجزيرة المشترك 10» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الاثنين)، اللواء الركن عبد الله بن سعيد القحطاني، قائد المنطقة الشرقية وقائد قوة الواجب المشترك، بمناسبة نجاح تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، الذي أُقيم في المنطقة الشرقية بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية في المملكة، بالإضافة إلى قوات دول استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الاثنين)، اللواء الركن عبد الله بن سعيد القحطاني، قائد المنطقة الشرقية وقائد قوة الواجب المشترك، بمناسبة نجاح تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، الذي أُقيم في المنطقة الشرقية بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية في المملكة، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية، وذلك في ميدان صامت بالجبيل. وقدَّم اللواء القحطاني لأمير المنطقة الشرقية إيجازاً عن ما تم من فعاليات خلال التمرين، وفي الختام، تسلم أمير المنطقة هدية تذكارية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يطلع على إيجاز عن فعاليات «درع الجزيرة المشترك 10» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.