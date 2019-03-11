شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف: زيارة 1633 منشأة وإغلاق 25 محلاً مخالفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

نفَّذت بلدية محافظة القطيف 986 جولة تم خلالها زيارة 1633 محلا وإغلاق 25 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي نفذتها البلدية خلال الشهر الماضي، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة».

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال شهر جمادى الثاني شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية 25 محلاً مخالفاً للاشتراطات من خلال زيارة 1633 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ 986 جولة، تم خلالها تحرير 565 مخالفة وتسجيل 559 إنذاراً، ومصادرة 1076 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، لافتاً إلى استبعاد 44 عاملاً يُشكِّل وجودهم مخالفة للأنظمة، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأضاف الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).