شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم يصرع ويُصيب 7 طلاب في العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

فُجع أهالي مركز «مغيراء» بمحافظة العلا بحادثة مأساوية تمثّلت باصطدام بين حافلة مدرسية ومركبة أخرى صغيرة، ما أسفر عن وفاة 5 طلاب (بينهم 3 أشقاء) وإصابة اثنين آخرين.

وأصدرت إدارة التعليم في محافظة العلا بياناً توضيحياً حول حادثة تصادم سيارة خاصة مع باص نقل الطلاب، قالت فيه: «إنه في صباح اليوم (الاثنين)، وعند الساعة 7:20، وقعت حادثة تصادم في طريق مغيرا أبو زرائب (طريق زراعي)، بين سيارة من طراز دهاتسون غمارتين، وحافلة النقل المدرسية التابعة لمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم في مغيراء، ونتج عن الحادث وفاة خمسة طلاب كانوا في السيارة الخاصة بهم».

وأوضح البيان أن الطلاب الخمسة هم: عمار سعود مساعد الجهني، طالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت، (10 سنوات)، زياد سعود مساعد الجهني، طالب بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم، (7 سنوات)، محمد أحمد حمود الجهني، بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم، (7 سنوات)، حمود أحمد حمود الجهني، بالصف الثاني المتوسط بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم، (13 سنة)، عبدالرحمن سعود مساعد الجهني (سائق السيارة)، بالصف الثالث بثانوية الملك عبدالعزيز، (17 سنة).

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كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: عبدالعزيز سعود مساعد الجهني، الصف الثاني المتوسط بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم، بإصابة بسيطة، (13 سنة) وحالته مستقرة، نايف سعود مساعد الجهني، بالصف الأول الثانوي بثانوية الملك عبدالعزيز (15 سنة)، وإصابته حرجة.

وقد باشرت الجهات الأمنية الحادثة ومازال التحقيق مستمراً لمعرفة الملابسات.

وأشار البيان إلى قيام مدير التعليم والمساعد للشؤون المدرسية بتقديم العزاء لذوي المتوفين، والاطمئنان على صحة المصابين في مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا.