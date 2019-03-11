غسان_بادكوك يتراجع : أخي وخالي عسكريان

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

انبرى عدد من المواطنين للرد على الكاتب غسان بادكوك الذي طالب بالمساواة بين المواطنين والمرابطين على الحد الجنوبي فيما يتعلق بإسقاط القروض والمزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكريون.

وأكد المواطنون أن تمييز الدولة للعسكريين لأنهم يقدمون أرواحهم فداء للوطن ويسهرون ليحظى غسان بادكوك وغيره بالأمن والأمان.

وصعد وسم غسان بادكوك إلى الترند السعودي خلال ساعات واحتشد المغردون ليدلو كل واحد بدلوه في هذه القضية.

حساب نايفكو قال : نميزهم لأنهم يضحون بحياتهم من أجل هذا الوطن، نميزهم لأن كثيرا منهم متغربون عن أسرهم، وبعضهم يعمل في بيئة قاسية وبكل حب وشرف، الطبيعي أننا نميزهم، وغير الطبيعي عدم تمييزهم.

بينما قال الشاعر خالد البلوي: ضحوا بدمائهم والعيش مع أسرهم وعاشوا في الخنادق والثغور لحماية الوطن والمواطن منهم من فقد أطرافه ومنهم من مات شهيداً وتيتم أبناؤه من بعده ويأتي من يستخسر فيهم إسقاط الديون.

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وفي وقت لاحق تراجع غسان بادكوك عن تغريدته المثيرة وأعاد توضيح وجهة نظره بالقول : إلحاقا لرأيي عن إسقاط القروض عن جنودنا البواسل المرابطين، أود الإعراب عن تأييدي لما يلي:

أ-تقديم مكافآت (دورية) سخية لهم.

ب-رفع رواتبهم

ج-احتساب البدلات في معاشاتهم التقاعدية

د-استمرار منحهم العلاوات السنوية بعد تقاعدهم؛ مع ترقيتهم للرتب الأعلى.

هـ-منحهم الأولوية في برامج الإسكان.

وأضاف : ما أردت توضيحه هو أن هناك مبادرات مختلفة يمكن من خلالها أن ندعم حماة الوطن من جنودنا البواسل، الذين يضحون بأرواحهم، ويبتعدون عن أسرهم، وأحبائهم لفترات طويلة، لكي ننعم بالأمن والأمان وعليه ،فإن هدفي كان فتح حوار بنّاء حول أفضل السبل التي يمكن لنا كمجتمع أن نعرب عن تقديرنا لهم وليس التقليل من جهودهم ودورهم في ردع المعتدين.

وأؤكد أنه مما يُشرّفني أن أكون جندياً يذود عن الوطن بروحه وبكل ما يملك؛ في أي ثغر من بلادنا الغالية، وأن هناك بالفعل العديد من أفراد أسرتي وأصهاري وأصدقائي الذين يعملون في مختلف أفرع قواتنا المسلحة، وكان منهم المرحومان خالي وأخي.