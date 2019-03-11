، "الشؤون الإسلامية" بحائل تنظِّم دورة في الأمن الفكري لمنسوبي المساجد ،

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نظَّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل - ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية بالفرع - دورة تدريبية في الأمن الفكري واللحمة الوطنية لمنسوبي المساجد بمدينة حائل، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٤ من شهر رجب للعامالحالي ١٤٤٠هـ بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وذلك في قاعة الغرفة التجارية بحائل.
قدم الدورة كل من الشيخين الكريمين: الشيخ محمد بن سليمان المهوس، والشيخ عبيد بن عساف الطوياوي، اللذين تحدثا عن أهمية الأمن الفكري، وحذَّرا من الجماعات المتطرفة، وأثر الاجتماع وعدم الفرقة على المجتمع، ودور الإمام والمؤذن، ورسالتهما في المجتمع وأمنه.
وبلغ عدد المستفيدين من الدورة ٣٥ مشاركًا بين إمام ومؤذن. وتأتي الدورة ضمن سلسلة متصلة من البرامج التي يقدمها الفرع في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
"الشؤون الإسلامية" بحائل تنظِّم دورة في الأمن الفكري لمنسوبي المساجدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
نظَّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل - ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية بالفرع - دورة تدريبية في الأمن الفكري واللحمة الوطنية لمنسوبي المساجد بمدينة حائل، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٤ من شهر رجب للعامالحالي ١٤٤٠هـ بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وذلك في قاعة الغرفة التجارية بحائل.
قدم الدورة كل من الشيخين الكريمين: الشيخ محمد بن سليمان المهوس، والشيخ عبيد بن عساف الطوياوي، اللذين تحدثا عن أهمية الأمن الفكري، وحذَّرا من الجماعات المتطرفة، وأثر الاجتماع وعدم الفرقة على المجتمع، ودور الإمام والمؤذن، ورسالتهما في المجتمع وأمنه.
وبلغ عدد المستفيدين من الدورة ٣٥ مشاركًا بين إمام ومؤذن. وتأتي الدورة ضمن سلسلة متصلة من البرامج التي يقدمها الفرع في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:26 PM
شارك فيها ٣٥ إمامًا ومؤذنًا
نظَّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل - ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية بالفرع - دورة تدريبية في الأمن الفكري واللحمة الوطنية لمنسوبي المساجد بمدينة حائل، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٤ من شهر رجب للعامالحالي ١٤٤٠هـ بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وذلك في قاعة الغرفة التجارية بحائل.
قدم الدورة كل من الشيخين الكريمين: الشيخ محمد بن سليمان المهوس، والشيخ عبيد بن عساف الطوياوي، اللذين تحدثا عن أهمية الأمن الفكري، وحذَّرا من الجماعات المتطرفة، وأثر الاجتماع وعدم الفرقة على المجتمع، ودور الإمام والمؤذن، ورسالتهما في المجتمع وأمنه.
وبلغ عدد المستفيدين من الدورة ٣٥ مشاركًا بين إمام ومؤذن. وتأتي الدورة ضمن سلسلة متصلة من البرامج التي يقدمها الفرع في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
، "الشؤون الإسلامية" بحائل تنظِّم دورة في الأمن الفكري لمنسوبي المساجد ،
المصدر : الخليج 365
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