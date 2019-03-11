، تطواني: فقدان بعض المكونات الفطرية بـ"حرة الحرة" يعود للرعي والصيد الجائرَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: موجة الجفاف التي عانت منها المنطقة فاقمت المشاكل

تُعتبر محمية حرة الحرة من كبرى المحميات التي تشرف عليها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتعد أرضًا ذات تنوع بالغطاء النباتي، ومنطقة لبيئة الحرات البازلتية والحماد.

كما تعد محمية "حرة الحرة" أولى المحميات الطبيعية التي أنشأتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتقع في الشمال الغربي من السعودية، وتبلغ مساحتها 13775 كم2، وتمتاز بغطائها النباتي الذي يتألف من النباتات المعمرة والحولية، وتكثر فيها مجاري السيول، وعلى جوانبها.

وقال نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية هاني بن محمد تطواني: من أهم مكونات محمية حرة الحرة الحية ظباء الريم والذئب والأرانب، ونوعان من السنوريات، وعدد من القوارض والزواحف، إضافة إلى عدد من الأنواع النباتية. وليس من طبيعة المنطقة غطاء شجري واسع.

‏وتابع: بيئة حرة الحرة لا تناسب الكائنات الجبلية، مثل الوعول والوبر، وفي أوقات سابقة تعرضت لعدد من المؤثرات الطبيعية والبشرية التي أدت إلى فقدان عدد من المكونات الرئيسية، كالظباء والحبارى. وعملت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في العامين الماضيين على إعادة توطين طيور الحبارى التي كانت حرة الحرة تمثل آخر مناطق تعشيشها طبيعيًّا، وكان لدى الهيئة برنامج لإعادة توطين ظباء الريم في حرة الحرة؛ إذ تمثل المنطقة إحدى البيئات المهمة لانتشار ظبي الريم في شمال الجزيرة العربية.

وأضاف: كما أشرت هنا، فأسباب فقدان بعض المكونات الفطرية لمحمية حرة الحرة تعود إلى أسباب طبيعية وبشرية، من أبرزها أنشطة الرعي غير المرشد؛ وهو ما يؤثر بشكل كبير على توافر مصادر الغذاء للكائنات الفطرية،إضافة إلى الصيد الجائر للطرائد التراثية كالظباء والأرانب والحبارى.

‏وأردف: مما فاقم حدة هذه التهديدات تزامنذلك مع موجة جفاف، عانت منها المنطقة في سنوات ماضية؛ وهو ما أدى إلى خلو حرة الحرة من الظباء والحبارى؛ ‏ولذلك عملت الهيئة على إزالة التأثيرات البشرية أو الحد منها بقدر الإمكان لتوفير الظروف المناسبة لاستعادة بيئة المحمية عافيتها؛ لتكون مؤهلة لاستقبال الكائنات الفطرية.

وبيَّن "تطواني": أما فيما يتعلق بالدراسات وحصر الكائنات الفطرية في محمية حرة الحرة فالمنطقة حظيت بالاهتمام من هذا الجانب منذ الأيام الأولى من إنشاء الهيئة، ومن قبل إعلانحرة الحرة منطقة محمية يتوافر لدى الهيئة العديد من التقارير والدراسات لحصر المكونات البيئية الطبيعية للمنطقة. والعمل مستمر بكل تأكيد.. ولا يمكن لجهة واحدة ذات إمكانات محدودة أن تتمكن من إحكام إجراءات الحماية لمنطقة بأهمية ومساحة محمية حرة الحرة دونما توافر الدعم الكافي، وتضافر الجهود مع جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة، وكذلك مع المجتمعات المحلية والمواطنين القاطنين حول المنطقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

واختتم: ومثلما بيئات السعودية متنوعة ومتفاوتة فكذلك تتفاوت مستويات التفهم والتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية لأهداف الهيئة السعودية للحياة الفطرية والمنافع المتعددة المتحققة من إقامةالمناطق المحمية. ولا أنفي أن هناك محددات وقصورًا من جانب الهيئة لإيصال رسالتها وأهدافها للجميع.