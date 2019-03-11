، بعد الهلال والفيحاء.. الحزم يرفع احتجاجه ضد "العويشير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت إدارة نادي الحزم، مذكرة احتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، بشأن مشاركة عبد الله العويشير، لاعب أحد، في لقاء الفريقين بدوري المحترفين.

واشتملت المذكرة على المواد القانونية، التي استند إليها الاحتجاج على إدراج اسم اللاعب، في قائمة المباراة.

وشدد مجلس إدارة الحزم على صحة موقفه القانوني، مؤكداً حرصه على كافة حقوقه.

والتقى الفريقان مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوري، وانتهت المباراة بالتعادل (2-2).

وكان ناديا الهلال والفيحاء قد احتجا على مشاركة محمد القرني وناصر الشمراني خلال مواجهتيهما أمام الوحدة والاتحاد.