انت الان تتابع تفاصيل خبر سقوط إماراتي-سعودي وتألق عراقي-إيراني في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 07:49 مساءً - سحق نادي الزوراء العراقي ضيفه الوصل الإماراتي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت الاثنين على استاد كربلاء الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجّل خماسية الفريق العراقي كل من: سامال سعيد، وعلاء عباس (ثنائية)، ومهند عبد الرحيم وحسين جويد (ركلة جزاء)، في الدقائق الـ22 و36 و51 و75 و84.

ورفع الزوراء رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد الفريق الإماراتي عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، سقط النصر السعودي أمام ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي احتضنه استاد "آل مكتوم" بدبي بسبب خوض المواجهات السعودية-الإيرانية على "ملاعب محايدة".

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تقدم الفريق السعودي في النتيجة عبر لاعبه البرازيلي جوليانو في الدقيقة الخامسة، لكن الضيوف ردوا بهدفين عن طريق محمد نجاد ووحيد محمد زاده، في الدقيقتين الـ30 و39.

وأدرك المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل للنصر من ركلة جزاء انبرها لتنفيذها بنجاح في الشباك الإيرانية، في الدقيقة الـ58.

وأهدر الفريق السعودي فرصة ثمينة للتقدم في النتيجة لكن "حمد الله" أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ88ن ليعاقبه ذوب آهن بتسجيل هدف الانتصار بواسطة أمير أرسلان مطهري في الدقيقة الـ90.

بهذه النتيجة يقبع النصر في قاع الترتيب بلا نقاط من هزيمتين، فيما رفع الفريق الإيراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف، خلف الزواء.

وفي الجولة الثالثة من الدور الأول، يستقبل النصر ضيفه الزوراء العراقي، فيما يطير الفريق الإيراني إلى الإمارات لمواجهة الوصل.