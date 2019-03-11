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الطقس غدًا.. غبار وأمطار تسبق التقلبات الجوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد نشاطًا للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار، على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.
وكانت الأرصاد قد توقعت في وقت سابق أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل حتى الجمعة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وهطول أمطار رعدية وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.
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