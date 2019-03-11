رقم بنك التسليف والادخار السعودي

بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يعد من أهم الأشياء المتواجدة داخل السعودية حيث أن البنك السعودي يقدم العديد من الخدمات والدعم للمواطنين بالمملكة، وذلك لكى يقوم بمحاولة رفع مستوى محدودي الدخل ومن تكون الحياه والمعيشة عليهم في غايه الصعوبة، خاصة بعد الغلاء الذى قد حدث مؤخراً في المملكة العربية السعودية بسبب رفع الدعم عن الخدمات لرؤية 2030، وهنا يأتى دور الملك محمد بن سلمان بن عبد العزيز بعمل الطابع الؤسس الممنهج والخيرى.

استعلام بنك التسليف والادخار السعودي

والجدير بالذكر وأنه في وقت سابق قد أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار في المملكة العربية السعوية على أن مجلسه قد وافق بشكل كبير على أن يتم اعتماد لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة لعام 1435-1436، والتى تضمنت رفع قروض الزواج إلى ما يعادل ستون ألف ريال سعودي.

وقد تم رفع راتب الادخار إلى ما يعاد 10 ألاف ريال سعودي، ويقدم أيضاً منتجات تمويلية من خلال بنك التنمية الاجتماعية، ويكون التقديم عبر الموقع الرسمي لبنك التنمية السعودي، وذلك بعد أن تتوافر الشروط للمواطنين في الممملكة العربية السعودية، والتي سوف نعرضها عليكم الان.

شروط الاستعلام عن المبلغ المتبقى لبنك التسليف

كتابة رقم الهوية في المربع الأول.

كتابة كلمة المرور في المربع الثاني. Advertisements

ثم الضغط علي تسجيل دخول.

سوف تظهر لك الصورة التالية.

ثم الضغط علي اختار كما توضح الصورة.

ستظهر لك لوحة به جميع تفاصيل القرض.

الفئات المستحقة للقرض السعودي

تسديد القرض يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة.

يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض.

يكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك.

في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك.

مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.

بنك التسليف السعودي