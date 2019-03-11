الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة الان

قامت وزراة العمل والتنمية الاجتماعية عام 1380هــ وسميت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعمل الوزراة منذ ان انشئت علي تنمية المجتمعات المحلية ورعاية الشباب والأسر واهتمت بلجان المجتمع والمراكز وتسعي الوزارة الي اهداف معينه تعمل لتحقيقها وهي :

رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة العربية السعودية اساسها القيم والمبادئ . تخطيط المشروعات وتنفيذها . توجيه التطور الاجتماعي بصوره متزنه تعمل علي رفع وعي المواطنين وتحسين مستوي المعيشه والعمل علي توفير مقومات الحياة الكريمة رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة العمل علي انشاء بيئة عمل آمنة وجاذبة العمل علي توفير فرص عمل لائقة للمواطنين توفير العمل التطوعي زيادة القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية انشاء قدرات الجهات العاملة في القطاع توفير منظومة كاملة للحماية الأسرية زيادة كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة زيادة المستوى المهاري للسعوديين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل توجيه الجهود لتأمين السكن المناسب لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين

♠ موعد صرف المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة لكل من يريد ان يعرف رقم ظهور الطلب الخاص به في المساعادات المالية من خلال الرابط التالي من هنا الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يمكنك الاستعلام عن المساعد المقطوعة من خلال رقم السجل المدني ويمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال هذا الرقم 19911

♠ الشروط والمستندات الواجب توافرها للحصول علي المساعدة المقطوعة

ان لايقل عمر صاحب الطلب عن 35 سنه ان يكون مركز اقامة صاحب الطلب في نطاق الخدمة المكتبية سجل العائلة او بطاقة احوال المتقدم ان يكون الدخل الشهري الخاص به يتناسب مع شروط الحصول علي المقطوعه ارفاق دليلي عن الراتب رقم حساب الآيبان الخاص بك، ويشترط تصديقه من البنك.

♠ استعلام المساعدة المقطوعة

من يريد التعرف على توقيت ظهور المساعدات المالية للمقطوعة في المملكة العربية السعودية، فإننا هنا في موقعنا نجوم مصرية نوفر له رابط التعرف على المساعدات المقطوعة للشهر الجاري، والذي وضحناه للجميع أعلىى المقالة، ويكون الإستعلام عبر رقم السجل المدني للمواطن داخل المملكة العربية السعودية، وعبر رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن يريد الإستفسار عن أى شيئ يتعلق بالمقطوعة عليه أن يقوم بمراسلتنا أسفل المقالة عبر إدراج تعليق.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

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لينك المقطوعة الرابط الجديد

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت ان يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة

تحديث.. يتم إيداع المبالغ النقدية من المساعدات المقطوعة بشكل شهرى للجمع حتى لا يؤثر على الجميع في الممكلة ارتفاعات الطاقة التي حدثت في الفترة الأخيرة وذلك يرجع لنتيجة الإصلاحات الإقتصادية، ويمكنكم الإستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعى عبر الرابط الموضح فى المقالة.