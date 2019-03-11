إطلاق أول شركة لتشغيل الطائرات المروحية تجاريا بالمملكة

دبي - بواسطة محمد فارس أطلق صندوق الاستثمارات العامة أول شركة لتشغيل الطائرات المروحية التجارية برأس مالٍ وقدره 565 مليون ريال، لتقديم خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسية بالمملكة، ولتسيير رحلات سياحية لعددٍ من الوجهات المختلفة في المملكة.

وأوضح الصندوق أن شركة الطائرات المروحية ستسهم في توفير النقل الجوي داخل المدن الكبرى، كما ستعزز وتوسع خدمات النقل الجوي في المملكة، وذلك عبر تأمين الوصول إلى الوجهات السياحية البعيدة، وفي ذات الوقت تقديم خدمات جوية عالية الجودة وبمعايير عالمية. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة

وأضاف أن خطوة إطلاق شركة الطائرات المروحية تأتي أيضاً ضمن استراتيجته لإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، بجانب زيادة عائداته المستدامة