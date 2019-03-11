الروبوت "سلامة" يستقبل زوار معرض المرور بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

استقبل الروبوت "سلامه" زوار معرض السلامة المرورية وتفاعل معهم عن طريق المحادثات القصيرة والحركات التفاعلية في بادرة جميلة من الإدارة العامة للمرور في توظيف التقنية الحديثة بما يخص التقنيات التفاعلية.

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الربوت "سلامة" يتفاعل مع الزائر في حال رغبته بدليل المؤتمر، من خلال إدخال الإيميل الذي يرغب باستقبال الدليل عبره عن طريق "التابلت" الخاص بالربوت لإرسال كامل الدليل إليه.

كما يقدم "سلامة" جانبا توعويا وترحيبيا بالزوار، ويقدم لهم شرحا بأجندة وورش العمل بشكل سهل يمكنهم من اختصار الوقت والجهد والبقاء على اطلاع بجميع التفاصيل.

وتسعى الإدارة العامة للمرور من خلال المؤتمر إلى مواكبة التقنية وتوظيفها لخدمة السلامة المرورية وتقديم التوعية اللازمة للتقيد بالأنظمة والتعليمات على الطرق في المملكة، والاستفادة من التقنيات المتطورة في تنفيذ نظام المرور.