، هاتفك "أيفون".. احذر من عملية غامضة يجريها جوالك دون علمك ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال تشفير البيانات وتخزينها

كشفت صحيفة الـ"ميرور" أن مستخدمي آيفون يقومون بتخزين سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم وإدراكهم لذلك.

ورغم أن ميزة موقع آيفون مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالملاحة والحركة، فإن التفكير في تتبع كل حركة قد يبدو أقل جاذبية بالنسبة للمستخدمين، ولكن هاتفك آيفون يحتفظ فعلياً بسجل يضم جميع الأماكن التي قمت بزيارتها مؤخراً، وكذلك عدد المرات التي زرتها فيها ومتى قمت بزيارتها، وذلك للتعرف على الأماكن "المهمة" بالنسبة لك.

وبحسب شركة آبل، تُستخدم هذه المعلومات لتزويد المستخدمين بخدمات مخصصة، مثل "توجيه حركة المرور وبناء صور أفضل الذكريات وفقاً لروسيا اليوم.

وعلى سبيل المثال، من خلال معرفة المكان الذي تعيش فيه وموقع عملك، يمكن أن يوفر الهاتف معلومات توقيت مخصصة حول رحلتك، للمساعدة في تنقلاتك المستقبلية.

ويجري تشفير البيانات وتخزينها على هاتفك فقط، وتقول آبل إنها لن تشاركها مطلقاً دون موافقة المستخدمين، وبالتالي لن يتمكن أي هاكر من الوصول إلى مواقعك المهمة.

وحتى لو حاول أحد أصدقائك استخدام هاتفك، فلن يتمكن من الدخول إلى المواقع المهمة المسجلة، دون تجاوز معرف "Face ID" أو "Touch ID" أولاً، لذا فإن البيانات آمنة جداً.