، هاتفك "أيفون".. احذر من عملية غامضة يجريها جوالك دون علمك ،

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كشفت صحيفة الـ"ميرور" أن مستخدمي آيفون يقومون بتخزين سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم وإدراكهم لذلك.
ورغم أن ميزة موقع آيفون مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالملاحة والحركة، فإن التفكير في تتبع كل حركة قد يبدو أقل جاذبية بالنسبة للمستخدمين، ولكن هاتفك آيفون يحتفظ فعلياً بسجل يضم جميع الأماكن التي قمت بزيارتها مؤخراً، وكذلك عدد المرات التي زرتها فيها ومتى قمت بزيارتها، وذلك للتعرف على الأماكن "المهمة" بالنسبة لك.
وبحسب شركة آبل، تُستخدم هذه المعلومات لتزويد المستخدمين بخدمات مخصصة، مثل "توجيه حركة المرور وبناء صور أفضل الذكريات وفقاً لروسيا اليوم.
وعلى سبيل المثال، من خلال معرفة المكان الذي تعيش فيه وموقع عملك، يمكن أن يوفر الهاتف معلومات توقيت مخصصة حول رحلتك، للمساعدة في تنقلاتك المستقبلية.
ويجري تشفير البيانات وتخزينها على هاتفك فقط، وتقول آبل إنها لن تشاركها مطلقاً دون موافقة المستخدمين، وبالتالي لن يتمكن أي هاكر من الوصول إلى مواقعك المهمة.
وحتى لو حاول أحد أصدقائك استخدام هاتفك، فلن يتمكن من الدخول إلى المواقع المهمة المسجلة، دون تجاوز معرف "Face ID" أو "Touch ID" أولاً، لذا فإن البيانات آمنة جداً.
هاتفك "أيفون".. احذر من عملية غامضة يجريها جوالك دون علمكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
كشفت صحيفة الـ"ميرور" أن مستخدمي آيفون يقومون بتخزين سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم وإدراكهم لذلك.
ورغم أن ميزة موقع آيفون مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالملاحة والحركة، فإن التفكير في تتبع كل حركة قد يبدو أقل جاذبية بالنسبة للمستخدمين، ولكن هاتفك آيفون يحتفظ فعلياً بسجل يضم جميع الأماكن التي قمت بزيارتها مؤخراً، وكذلك عدد المرات التي زرتها فيها ومتى قمت بزيارتها، وذلك للتعرف على الأماكن "المهمة" بالنسبة لك.
وبحسب شركة آبل، تُستخدم هذه المعلومات لتزويد المستخدمين بخدمات مخصصة، مثل "توجيه حركة المرور وبناء صور أفضل الذكريات وفقاً لروسيا اليوم.
وعلى سبيل المثال، من خلال معرفة المكان الذي تعيش فيه وموقع عملك، يمكن أن يوفر الهاتف معلومات توقيت مخصصة حول رحلتك، للمساعدة في تنقلاتك المستقبلية.
ويجري تشفير البيانات وتخزينها على هاتفك فقط، وتقول آبل إنها لن تشاركها مطلقاً دون موافقة المستخدمين، وبالتالي لن يتمكن أي هاكر من الوصول إلى مواقعك المهمة.
وحتى لو حاول أحد أصدقائك استخدام هاتفك، فلن يتمكن من الدخول إلى المواقع المهمة المسجلة، دون تجاوز معرف "Face ID" أو "Touch ID" أولاً، لذا فإن البيانات آمنة جداً.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:20 PM
من خلال تشفير البيانات وتخزينها
كشفت صحيفة الـ"ميرور" أن مستخدمي آيفون يقومون بتخزين سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم وإدراكهم لذلك.
ورغم أن ميزة موقع آيفون مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالملاحة والحركة، فإن التفكير في تتبع كل حركة قد يبدو أقل جاذبية بالنسبة للمستخدمين، ولكن هاتفك آيفون يحتفظ فعلياً بسجل يضم جميع الأماكن التي قمت بزيارتها مؤخراً، وكذلك عدد المرات التي زرتها فيها ومتى قمت بزيارتها، وذلك للتعرف على الأماكن "المهمة" بالنسبة لك.
وبحسب شركة آبل، تُستخدم هذه المعلومات لتزويد المستخدمين بخدمات مخصصة، مثل "توجيه حركة المرور وبناء صور أفضل الذكريات وفقاً لروسيا اليوم.
وعلى سبيل المثال، من خلال معرفة المكان الذي تعيش فيه وموقع عملك، يمكن أن يوفر الهاتف معلومات توقيت مخصصة حول رحلتك، للمساعدة في تنقلاتك المستقبلية.
ويجري تشفير البيانات وتخزينها على هاتفك فقط، وتقول آبل إنها لن تشاركها مطلقاً دون موافقة المستخدمين، وبالتالي لن يتمكن أي هاكر من الوصول إلى مواقعك المهمة.
وحتى لو حاول أحد أصدقائك استخدام هاتفك، فلن يتمكن من الدخول إلى المواقع المهمة المسجلة، دون تجاوز معرف "Face ID" أو "Touch ID" أولاً، لذا فإن البيانات آمنة جداً.
، هاتفك "أيفون".. احذر من عملية غامضة يجريها جوالك دون علمك ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.