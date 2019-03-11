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عثر متطوعون في البحث والإنقاذ على الستيني المفقود في مركز العطيف متوفَّى في تجويف بين خزان مياه والحفرة المحيطة، وجرى انتشاله من قِبل فِرق الإنقاذ التي باشرت الموقع.
ونشرت "الخليج 365" قبل ساعات مناشدة أحد أبنائه مساعدته في البحث عن والده الذي غادر المنزل بالعطيف شرق الطائف منذ مساء السبت، وضل طريقه؛ إذ يعاني ضعفًا في الذاكرة والنطق.
وتتقدم "الخليج 365" بالتعزية لأسرة الفقيد وذويه، ونسأل الله له العفو والغفران.
العثور على الستيني مفقود "عطيف الطائف" متوفَّى في خزان مياهفهد الغبيوي الخليج 365 2019-03-11
عثر متطوعون في البحث والإنقاذ على الستيني المفقود في مركز العطيف متوفَّى في تجويف بين خزان مياه والحفرة المحيطة، وجرى انتشاله من قِبل فِرق الإنقاذ التي باشرت الموقع.
ونشرت "الخليج 365" قبل ساعات مناشدة أحد أبنائه مساعدته في البحث عن والده الذي غادر المنزل بالعطيف شرق الطائف منذ مساء السبت، وضل طريقه؛ إذ يعاني ضعفًا في الذاكرة والنطق.
وتتقدم "الخليج 365" بالتعزية لأسرة الفقيد وذويه، ونسأل الله له العفو والغفران.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:22 PM
فِرق الإنقاذ انتشلت جثمانه بعد ساعات من نشر "الخليج 365" مناشدة ابنه
عثر متطوعون في البحث والإنقاذ على الستيني المفقود في مركز العطيف متوفَّى في تجويف بين خزان مياه والحفرة المحيطة، وجرى انتشاله من قِبل فِرق الإنقاذ التي باشرت الموقع.
ونشرت "الخليج 365" قبل ساعات مناشدة أحد أبنائه مساعدته في البحث عن والده الذي غادر المنزل بالعطيف شرق الطائف منذ مساء السبت، وضل طريقه؛ إذ يعاني ضعفًا في الذاكرة والنطق.
وتتقدم "الخليج 365" بالتعزية لأسرة الفقيد وذويه، ونسأل الله له العفو والغفران.
، العثور على الستيني مفقود "عطيف الطائف" متوفَّى في خزان مياه ،
المصدر : الخليج 365
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