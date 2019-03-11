، العثور على الستيني مفقود "عطيف الطائف" متوفَّى في خزان مياه ،

محمد بن مسعود - الدمام - فِرق الإنقاذ انتشلت جثمانه بعد ساعات من نشر "الخليج 365" مناشدة ابنه

عثر متطوعون في البحث والإنقاذ على الستيني المفقود في مركز العطيف متوفَّى في تجويف بين خزان مياه والحفرة المحيطة، وجرى انتشاله من قِبل فِرق الإنقاذ التي باشرت الموقع.

ونشرت "الخليج 365" قبل ساعات مناشدة أحد أبنائه مساعدته في البحث عن والده الذي غادر المنزل بالعطيف شرق الطائف منذ مساء السبت، وضل طريقه؛ إذ يعاني ضعفًا في الذاكرة والنطق.

وتتقدم "الخليج 365" بالتعزية لأسرة الفقيد وذويه، ونسأل الله له العفو والغفران.