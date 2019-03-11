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أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة (50 جمل- شقح)، حيث جاءت في المركز الأول منقية موسى عبدالعزيز الموسى، فيما أتت في المركز الثاني منقية هادي عبدالله الدوسري، وكان المركز الثالث من نصيب مبارك محمد الشهري، فيما ذهب المركز الرابع إلى منقية محمد شجاع الغبيوي، وحلت منقية حامد بشير العنزي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غداً الثلاثاء منافسات (30 جمل– حمر)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (50 جمل - حمر)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الثلاثاء، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الأربعاء.
"منقية الموسى" تتوج في منافسات "50 شقح"نافل السبيعي الخليج 365 2019-03-11
أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة (50 جمل- شقح)، حيث جاءت في المركز الأول منقية موسى عبدالعزيز الموسى، فيما أتت في المركز الثاني منقية هادي عبدالله الدوسري، وكان المركز الثالث من نصيب مبارك محمد الشهري، فيما ذهب المركز الرابع إلى منقية محمد شجاع الغبيوي، وحلت منقية حامد بشير العنزي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غداً الثلاثاء منافسات (30 جمل– حمر)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (50 جمل - حمر)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الثلاثاء، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الأربعاء.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:17 PM
تقام غداً منافسات 30 "جمل– حمر"
أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة (50 جمل- شقح)، حيث جاءت في المركز الأول منقية موسى عبدالعزيز الموسى، فيما أتت في المركز الثاني منقية هادي عبدالله الدوسري، وكان المركز الثالث من نصيب مبارك محمد الشهري، فيما ذهب المركز الرابع إلى منقية محمد شجاع الغبيوي، وحلت منقية حامد بشير العنزي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غداً الثلاثاء منافسات (30 جمل– حمر)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (50 جمل - حمر)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الثلاثاء، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الأربعاء.
، "منقية الموسى" تتوج في منافسات "50 شقح" ،
المصدر : الخليج 365
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