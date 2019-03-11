، أمير جازان يتوّج غداً الفائزين بجائزة التفوق والإبداع ،

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تعيش جــازان غداً حدثاً ســنوياً كبيراً تنافســت لأجله عقــول وهمم أبنــاء وبنات المنطقة، ممن أخلصـوا وتفانوا في العديد من المجالات، حيث يتــوج أمير منطقة جازان، رئيــس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بــن عبدالعزيز الفائزين بالجائزة في دورتها الـ13.
ويحسب لأمير منطقة جازان الأمير محمد بــن ناصر تطــور الجائــزة وتحقيق الحضور والريادة لها، وخلق التنافس بين الجهــات والأفراد بما يعود بالنفع.
ويدعم أمير منطقة جازان تطلعات أبناء جازان لتمكينهم من المشــاركة بتميز مستمر في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث وجه في وقت ســابق بتغيير مسمى جائزة الأمير محمد بن ناصر للتميز والإبداع إلى جائزة جازان للتفوق والإبداع لكي يرتبط مسمى الجائزة الأغلى في المنطقة بالمكان، واختيار نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز نائباً لرئيس مجلس أمناء الجائزة.
وفي حديث لـ"الخليج 365" قال أمــين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبوهادي إن الوقت لا يحــدد نوعية قرارات أمانة وإدارة الجائزة، لافتاً إلى أنهم واجهوا تحديات ونجحوا في صنع الفارق.
وأشار إلى أن الجائزة تمتلك من رجال الأعمــال المخلصين إلى جانب تميز شــباب وشابات جازان في النهوض بدورهم، وتوليهــم تنظيم حفل الجائزة ســنوياً، والوقوف خلف أدق التفاصيل بدافــع ذاتــي للمســاهمة بجهدهم في نجاحها.
وعن توسع الجائزة قال إن هناك مقترحات وطموحات لجعل الجائزة أوسع مدى وأقوى في حضورها، وتنفيــذ توجيهات أمير جازان ونائبه، للعمل على إنجاز الدراسات والخطط التطويرية المتعدد.
وأشار أبوهادي إلى أن الجائزة شهدت تحديثات وتعديلات منحتها الكثير من التميز والنجاح، مضيفاً إلى أنها منذ نشأتها الأولى تحظى باهتمام بالــغ، ودعم كبير من أمير المنطقة الذي جعل منها علامة فارقة، وحدثاً سنوياً ساطعاً في سماء الوطن.
أمير جازان يتوّج غداً الفائزين بجائزة التفوق والإبداعفهد كاملي الخليج 365 2019-03-11
تعيش جــازان غداً حدثاً ســنوياً كبيراً تنافســت لأجله عقــول وهمم أبنــاء وبنات المنطقة، ممن أخلصـوا وتفانوا في العديد من المجالات، حيث يتــوج أمير منطقة جازان، رئيــس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بــن عبدالعزيز الفائزين بالجائزة في دورتها الـ13.
ويحسب لأمير منطقة جازان الأمير محمد بــن ناصر تطــور الجائــزة وتحقيق الحضور والريادة لها، وخلق التنافس بين الجهــات والأفراد بما يعود بالنفع.
ويدعم أمير منطقة جازان تطلعات أبناء جازان لتمكينهم من المشــاركة بتميز مستمر في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث وجه في وقت ســابق بتغيير مسمى جائزة الأمير محمد بن ناصر للتميز والإبداع إلى جائزة جازان للتفوق والإبداع لكي يرتبط مسمى الجائزة الأغلى في المنطقة بالمكان، واختيار نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز نائباً لرئيس مجلس أمناء الجائزة.
وفي حديث لـ"الخليج 365" قال أمــين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبوهادي إن الوقت لا يحــدد نوعية قرارات أمانة وإدارة الجائزة، لافتاً إلى أنهم واجهوا تحديات ونجحوا في صنع الفارق.
وأشار إلى أن الجائزة تمتلك من رجال الأعمــال المخلصين إلى جانب تميز شــباب وشابات جازان في النهوض بدورهم، وتوليهــم تنظيم حفل الجائزة ســنوياً، والوقوف خلف أدق التفاصيل بدافــع ذاتــي للمســاهمة بجهدهم في نجاحها.
وعن توسع الجائزة قال إن هناك مقترحات وطموحات لجعل الجائزة أوسع مدى وأقوى في حضورها، وتنفيــذ توجيهات أمير جازان ونائبه، للعمل على إنجاز الدراسات والخطط التطويرية المتعدد.
وأشار أبوهادي إلى أن الجائزة شهدت تحديثات وتعديلات منحتها الكثير من التميز والنجاح، مضيفاً إلى أنها منذ نشأتها الأولى تحظى باهتمام بالــغ، ودعم كبير من أمير المنطقة الذي جعل منها علامة فارقة، وحدثاً سنوياً ساطعاً في سماء الوطن.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:07 PM
بوهادي: من صنعوا الفارق وأبدعوا وواجهوا التحديات سيحصدون المكافأة
تعيش جــازان غداً حدثاً ســنوياً كبيراً تنافســت لأجله عقــول وهمم أبنــاء وبنات المنطقة، ممن أخلصـوا وتفانوا في العديد من المجالات، حيث يتــوج أمير منطقة جازان، رئيــس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بــن عبدالعزيز الفائزين بالجائزة في دورتها الـ13.
ويحسب لأمير منطقة جازان الأمير محمد بــن ناصر تطــور الجائــزة وتحقيق الحضور والريادة لها، وخلق التنافس بين الجهــات والأفراد بما يعود بالنفع.
ويدعم أمير منطقة جازان تطلعات أبناء جازان لتمكينهم من المشــاركة بتميز مستمر في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث وجه في وقت ســابق بتغيير مسمى جائزة الأمير محمد بن ناصر للتميز والإبداع إلى جائزة جازان للتفوق والإبداع لكي يرتبط مسمى الجائزة الأغلى في المنطقة بالمكان، واختيار نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز نائباً لرئيس مجلس أمناء الجائزة.
وفي حديث لـ"الخليج 365" قال أمــين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبوهادي إن الوقت لا يحــدد نوعية قرارات أمانة وإدارة الجائزة، لافتاً إلى أنهم واجهوا تحديات ونجحوا في صنع الفارق.
وأشار إلى أن الجائزة تمتلك من رجال الأعمــال المخلصين إلى جانب تميز شــباب وشابات جازان في النهوض بدورهم، وتوليهــم تنظيم حفل الجائزة ســنوياً، والوقوف خلف أدق التفاصيل بدافــع ذاتــي للمســاهمة بجهدهم في نجاحها.
وعن توسع الجائزة قال إن هناك مقترحات وطموحات لجعل الجائزة أوسع مدى وأقوى في حضورها، وتنفيــذ توجيهات أمير جازان ونائبه، للعمل على إنجاز الدراسات والخطط التطويرية المتعدد.
وأشار أبوهادي إلى أن الجائزة شهدت تحديثات وتعديلات منحتها الكثير من التميز والنجاح، مضيفاً إلى أنها منذ نشأتها الأولى تحظى باهتمام بالــغ، ودعم كبير من أمير المنطقة الذي جعل منها علامة فارقة، وحدثاً سنوياً ساطعاً في سماء الوطن.
، أمير جازان يتوّج غداً الفائزين بجائزة التفوق والإبداع ،
المصدر : الخليج 365
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