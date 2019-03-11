، أمير جازان يتوّج غداً الفائزين بجائزة التفوق والإبداع ،

محمد بن مسعود - الدمام - بوهادي: من صنعوا الفارق وأبدعوا وواجهوا التحديات سيحصدون المكافأة

تعيش جــازان غداً حدثاً ســنوياً كبيراً تنافســت لأجله عقــول وهمم أبنــاء وبنات المنطقة، ممن أخلصـوا وتفانوا في العديد من المجالات، حيث يتــوج أمير منطقة جازان، رئيــس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بــن عبدالعزيز الفائزين بالجائزة في دورتها الـ13.

ويحسب لأمير منطقة جازان الأمير محمد بــن ناصر تطــور الجائــزة وتحقيق الحضور والريادة لها، وخلق التنافس بين الجهــات والأفراد بما يعود بالنفع.

ويدعم أمير منطقة جازان تطلعات أبناء جازان لتمكينهم من المشــاركة بتميز مستمر في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث وجه في وقت ســابق بتغيير مسمى جائزة الأمير محمد بن ناصر للتميز والإبداع إلى جائزة جازان للتفوق والإبداع لكي يرتبط مسمى الجائزة الأغلى في المنطقة بالمكان، واختيار نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز نائباً لرئيس مجلس أمناء الجائزة.

وفي حديث لـ"الخليج 365" قال أمــين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبوهادي إن الوقت لا يحــدد نوعية قرارات أمانة وإدارة الجائزة، لافتاً إلى أنهم واجهوا تحديات ونجحوا في صنع الفارق.

وأشار إلى أن الجائزة تمتلك من رجال الأعمــال المخلصين إلى جانب تميز شــباب وشابات جازان في النهوض بدورهم، وتوليهــم تنظيم حفل الجائزة ســنوياً، والوقوف خلف أدق التفاصيل بدافــع ذاتــي للمســاهمة بجهدهم في نجاحها.

وعن توسع الجائزة قال إن هناك مقترحات وطموحات لجعل الجائزة أوسع مدى وأقوى في حضورها، وتنفيــذ توجيهات أمير جازان ونائبه، للعمل على إنجاز الدراسات والخطط التطويرية المتعدد.

وأشار أبوهادي إلى أن الجائزة شهدت تحديثات وتعديلات منحتها الكثير من التميز والنجاح، مضيفاً إلى أنها منذ نشأتها الأولى تحظى باهتمام بالــغ، ودعم كبير من أمير المنطقة الذي جعل منها علامة فارقة، وحدثاً سنوياً ساطعاً في سماء الوطن.