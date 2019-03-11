- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عائلة السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة: نبحث عن جثمانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عائلة السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة: نبحث عن جثمانه
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عم السعودي سعد خلف المطيري، الذي قضى على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة: إن عددًا من أفراد العائلة يتواجدون الآن في العاصمة أديس أبابا لمساعدة السلطات في التعرف على الجثمان، ونقله حين العثور عليه إلى الرياض.
بينما أكد أحد أقاربه أنهم لم يعثروا على جثة سعد حتى الساعة 12 بتوقيت جرينتش من يوم الاثنين، بحسب “العربية”.
ويتواجد في العاصمة أديس أبابا كل من شقيقه وعمه وابن عمه، وقدمت السفارة السعودية هناك كافة التسهيلات لهم، في حين ينتظر أن تبدأ الإجراءات الرسمية لنقل الجثمان إلى الرياض في وقت لاحق.
ويعمل سعد المطيري فني أشعة في مدينة الملك سعود الطبية منذ نحو 11 عامًا، وهو متزوج ولديه طفلان (ولد وبنت).
يأتي ذلك فيما أعلن التلفزيون الإثيوبي، اليوم الاثنين، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة التي راح ضحيتها 157 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة: نبحث عن جثمانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.