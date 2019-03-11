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2019-03-11 الجيش اليمني يقضي على 13 حوثيًا في المتون متابعات الخليج 365 - واس لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.

وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان المعمري في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مجمع المتون.

وأكد المعمري أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين.

وفي ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية طقماً تابعاً لميليشيا الحوثي شمالي المديرية ذاتها، مما أدى الى تدميره وسقوط من كان على متنه بين قتيل وجريح.









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