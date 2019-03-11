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منقية الموسى تتوج بمنافسات 50 شقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - حمد الجمهور -الصياهد
أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم نتائج منافسات فئة (50 جمل – شقح)، حيث جاءت في المركز الأول منقية موسى عبدالعزيز الموسى، فيما أتت في المركز الثاني منقية هادي عبدالله الدوسري، وجاء المركز الثالث من نصيب مبارك محمد الشهري، فيما ذهب المركز الرابع من نصيب منقية محمد شجاع الغبيوي، وحلت منقية حامد بشير العنزي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غدًا الثلاثاء منافسات (30 جمل – حمر)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تؤكد خلوها من العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (50 جمل – حمر)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الثلاثاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الأربعاء.
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