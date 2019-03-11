نورة الحقباني.. أول سعودية تنضم لمؤسسة المرأة العربية

أعلنت مؤسسة المرأة العربية، انضمام نورة محمد الحقباني؛ من المملكة العربية السعودية، إلى عضوية مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية. وقالت فاطمة ماجد السري؛ نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن وجود نورة يعد أول حضور سعودي في الهيئة القيادية للمؤسسة منذ تأسيسها. وأضافت في تصريح صحفي اليوم، أن اختيار نورة الحقباني؛ لعضوية المجلس جاء بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على هذا القرار الذي أثنى على مسيرتها المهنية ومساهماتها المتنوعة في خدمة قضايا المرأة في حقل الإعلام والعمل العام من خلال اضطلاعها بمسؤوليات ومهام لخدمة المجتمع.

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