الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء 2019/03/12 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع، نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان، الباحة، الطائف.