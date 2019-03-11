الان تتابع وفد من “الشورى” يشارك في اجتماعات لجنة اتحاد الدول الأعضاء بـ”التعاون الإسلامية” بالرباط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات اللجنة التنفيذية التحضيرية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية في الرباط. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إن المجلس يعتبر داعما لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية ومشارك في العديد من القرارات المهمة الصادرة منه. كما شارك وفد من المجلس في الاجتماع الثامن للبرلمانيات المسلمات في الرباط. Advertisements وقالت عضو مجلس الشورى أ. لينه آل معينا أمام البرلمانيات المسلمات، إن تمكين المرأة في البرلمانات ومناصب اتخاذ القرار يسهم في احداث التغيير والتقدم.

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