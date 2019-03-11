، الجيش اليمني يصطاد 13 من ميليشيات الحوثي الإرهابية بالجوف ،

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لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.
وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان المعمري في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مجمع المتون.
وأبان المعمري أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين.
وفي ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية طقماً تابعاً لميليشيا الحوثي شمالي المديرية ذاتها، مما أدى إلى تدميره وسقوط من كان على متنه بين قتيل وجريح.
الجيش اليمني يصطاد 13 من ميليشيات الحوثي الإرهابية بالجوفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-11
لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.
وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان المعمري في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مجمع المتون.
وأبان المعمري أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين.
وفي ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية طقماً تابعاً لميليشيا الحوثي شمالي المديرية ذاتها، مما أدى إلى تدميره وسقوط من كان على متنه بين قتيل وجريح.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:10 PM
في محاولة تسلل في منطقة المتون بالمحافظة
لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.
وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان المعمري في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مجمع المتون.
وأبان المعمري أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين.
وفي ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية طقماً تابعاً لميليشيا الحوثي شمالي المديرية ذاتها، مما أدى إلى تدميره وسقوط من كان على متنه بين قتيل وجريح.
، الجيش اليمني يصطاد 13 من ميليشيات الحوثي الإرهابية بالجوف ،
المصدر : الخليج 365
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