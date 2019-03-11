، الاتحاد في "الآسيوية".. يسقط أمام الوحدة برباعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ثاني مبارياته ضمن دوري أبطال آسيا

خسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة 4 – 1، وذلك في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في اللقاء الذي جمعهما ضمن المجموعة الثانية من دور المجموعات. وحقق الوحدة الإماراتي أولثلاث نقاط؛ ليتساوى نقطيًّا مع الاتحاد.

سيطر فريق الوحدة على مجريات ثلث الساعة الأولى من عمر المباراة، ونجح محمد برغش في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة السادسة عشرة.

وفي الشوط الثاني فاجأ الوحدة الاتحاد بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ52 بعد خطأ من سانوغو في إبعاد الكرة؛ لتصل إلى تيجالي، مررها إلى ليوناردو الذي واجه فواز القرني، ولعبها في الشباك.

نجح الاتحاد بعدها بثلاث دقائق في تقليص الفارق بعد كرة عرضية من سعود عبدالحميد، أمسك بها الحارس محمد الشامسي، لكنه ارتطم بزميله المدافع الكمالي، وسقطت الكرة؛ لتجد المتابع ناصر الشمراني الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة الـ79 تحصل فريق الوحدة على خطأ قرب خط الـ18، نفذه إسماعيل مطر في أقصى الزاوية على يمين فواز القرني هدفًا ثالثًا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أضاف الوحدة الهدف الرابع بعد كرة سددها تيجالي، تصدى لها الحارس فواز القرني، وعادت إلى خليل الحمادي، مررها بكعبه إلى ليوناردو، سددها في الشباك.