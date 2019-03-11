، أوروبا تفرض "تأشيرة الشينقن" على الأمريكيين ابتداء من 2021 ،

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أعلنت المفوضية الأوربية أنها ستفرض التأشيرة على مواطني الولايات المتحدة الراغبين في السفر إلى أوربا ابتداء من عام 2021.
جاء ذلك وفق ما نشره موقع النظام الأوربي للمعلومات وتصاريح السفر الذي أحدثته المفوضية الأوربية بهدف تأمين حدود الاتحاد على موقعه الإلكتروني لائحة شاملة بأسماء الدول التي ستطبق هذا الإجراء.
وجاء في بيان للنظام الأوربي للمعلومات وتصاريح السفر أنه ابتداء من يناير عام 2021، سيكون لزاماً على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على التأشيرة المسبقة إذا أرادوا البقاء أكثر من 3 أشهر، ونشرت بعض الصحف الأوربية أن هذه الإجراءات جاءت رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد بعد جنسيات أوروبية.
وتسمح الأنظمة الأوربية الحالية للأمريكان الدخول إلى منطقة "الشينقن" لمدة تصل إلى 90 يوماً متواصلة وبدون تأشيرة مسبقة.
وأوضحت المفوضية الأوربية أن التأشيرة الجديدة ستمتد إلى ثلاث سنوات وستمكن حاملها من الدخول إلى أي دولة في أوربا.
أوروبا تفرض "تأشيرة الشينقن" على الأمريكيين ابتداء من 2021خالد خليل الخليج 365 2019-03-11
أعلنت المفوضية الأوربية أنها ستفرض التأشيرة على مواطني الولايات المتحدة الراغبين في السفر إلى أوربا ابتداء من عام 2021.
جاء ذلك وفق ما نشره موقع النظام الأوربي للمعلومات وتصاريح السفر الذي أحدثته المفوضية الأوربية بهدف تأمين حدود الاتحاد على موقعه الإلكتروني لائحة شاملة بأسماء الدول التي ستطبق هذا الإجراء.
وجاء في بيان للنظام الأوربي للمعلومات وتصاريح السفر أنه ابتداء من يناير عام 2021، سيكون لزاماً على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على التأشيرة المسبقة إذا أرادوا البقاء أكثر من 3 أشهر، ونشرت بعض الصحف الأوربية أن هذه الإجراءات جاءت رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد بعد جنسيات أوروبية.
وتسمح الأنظمة الأوربية الحالية للأمريكان الدخول إلى منطقة "الشينقن" لمدة تصل إلى 90 يوماً متواصلة وبدون تأشيرة مسبقة.
وأوضحت المفوضية الأوربية أن التأشيرة الجديدة ستمتد إلى ثلاث سنوات وستمكن حاملها من الدخول إلى أي دولة في أوربا.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
08:05 PM
بسبب الأعمال الأمنية ورداً على بعض الإجراءات
أعلنت المفوضية الأوربية أنها ستفرض التأشيرة على مواطني الولايات المتحدة الراغبين في السفر إلى أوربا ابتداء من عام 2021.
جاء ذلك وفق ما نشره موقع النظام الأوربي للمعلومات وتصاريح السفر الذي أحدثته المفوضية الأوربية بهدف تأمين حدود الاتحاد على موقعه الإلكتروني لائحة شاملة بأسماء الدول التي ستطبق هذا الإجراء.
وجاء في بيان للنظام الأوربي للمعلومات وتصاريح السفر أنه ابتداء من يناير عام 2021، سيكون لزاماً على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على التأشيرة المسبقة إذا أرادوا البقاء أكثر من 3 أشهر، ونشرت بعض الصحف الأوربية أن هذه الإجراءات جاءت رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد بعد جنسيات أوروبية.
وتسمح الأنظمة الأوربية الحالية للأمريكان الدخول إلى منطقة "الشينقن" لمدة تصل إلى 90 يوماً متواصلة وبدون تأشيرة مسبقة.
وأوضحت المفوضية الأوربية أن التأشيرة الجديدة ستمتد إلى ثلاث سنوات وستمكن حاملها من الدخول إلى أي دولة في أوربا.
، أوروبا تفرض "تأشيرة الشينقن" على الأمريكيين ابتداء من 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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