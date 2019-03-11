، أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات يوم المهنة في الجامعة العربية المفتوحة ،

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يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل افتتاح فعاليات يوم المهنة الذي تنظمه الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الرياض الاثنين القادم بمشاركة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ويستمر لمدة يومين .
وأعرب مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني، عن اعتزازه برعاية سمو أمير منطقة الرياض ليوم المهنة، مؤكدًا أن هذا يأتي تقديرًا للدور الذي تنهض به الجامعة في إعداد الموارد البشرية القادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، شاكراً المؤسسات والشركات الداعمة للمناسبة والجهات المشاركة في فعالياتها، مؤكدًا حرص هذه الجهات للمشاركة يأتي انعكاساً لعلاقاتها المتميزة مع الجامعة وتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل، والثقة التي تحظى بها الجامعة من خلال تخريجها لكوادر وطنية مساهمة لتواكب تطلعات القيادة -حفظهم الله- في تنمية الشباب السعودي لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أصبحت تحرص على استقطاب طلاب الجامعة، للعمل لديها والاستفادة من ارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي والأكاديمي لما تقدمه الجامعة من جودة أكاديمية مع شراكاتها العالمية مثل الجامعة المفتوحة في بريطانيا .
أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات يوم المهنة في الجامعة العربية المفتوحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل افتتاح فعاليات يوم المهنة الذي تنظمه الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الرياض الاثنين القادم بمشاركة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ويستمر لمدة يومين .
وأعرب مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني، عن اعتزازه برعاية سمو أمير منطقة الرياض ليوم المهنة، مؤكدًا أن هذا يأتي تقديرًا للدور الذي تنهض به الجامعة في إعداد الموارد البشرية القادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، شاكراً المؤسسات والشركات الداعمة للمناسبة والجهات المشاركة في فعالياتها، مؤكدًا حرص هذه الجهات للمشاركة يأتي انعكاساً لعلاقاتها المتميزة مع الجامعة وتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل، والثقة التي تحظى بها الجامعة من خلال تخريجها لكوادر وطنية مساهمة لتواكب تطلعات القيادة -حفظهم الله- في تنمية الشباب السعودي لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أصبحت تحرص على استقطاب طلاب الجامعة، للعمل لديها والاستفادة من ارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي والأكاديمي لما تقدمه الجامعة من جودة أكاديمية مع شراكاتها العالمية مثل الجامعة المفتوحة في بريطانيا .
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
07:54 PM
بمشاركة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص
يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل افتتاح فعاليات يوم المهنة الذي تنظمه الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الرياض الاثنين القادم بمشاركة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ويستمر لمدة يومين .
وأعرب مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني، عن اعتزازه برعاية سمو أمير منطقة الرياض ليوم المهنة، مؤكدًا أن هذا يأتي تقديرًا للدور الذي تنهض به الجامعة في إعداد الموارد البشرية القادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، شاكراً المؤسسات والشركات الداعمة للمناسبة والجهات المشاركة في فعالياتها، مؤكدًا حرص هذه الجهات للمشاركة يأتي انعكاساً لعلاقاتها المتميزة مع الجامعة وتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل، والثقة التي تحظى بها الجامعة من خلال تخريجها لكوادر وطنية مساهمة لتواكب تطلعات القيادة -حفظهم الله- في تنمية الشباب السعودي لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أصبحت تحرص على استقطاب طلاب الجامعة، للعمل لديها والاستفادة من ارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي والأكاديمي لما تقدمه الجامعة من جودة أكاديمية مع شراكاتها العالمية مثل الجامعة المفتوحة في بريطانيا .
، أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات يوم المهنة في الجامعة العربية المفتوحة ،
المصدر : الخليج 365
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