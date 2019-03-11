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قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مبلغ 150 ألف دولار؛ في أعقاب الحالات التي وقعت خلال مباراة الدور قبل النهائي في كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي جمعت بين الإمارات وقطر يوم 29 يناير على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.
وجاءت الغرامة بسبب المخالفات التالية:
(سلوك الجمهور، تنظيم المباريات، توزيع المشروبات، الممرات العامة في الملعب).
كما تقرر أيضاً أن يخوض منتخب الإمارات مباراة واحدة دون جمهور، وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال تصفيات كأس آسيا 2023.
"الآسيوي" يحرم منتخب الإمارات من جماهيره ويغرمه 150 ألف دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مبلغ 150 ألف دولار؛ في أعقاب الحالات التي وقعت خلال مباراة الدور قبل النهائي في كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي جمعت بين الإمارات وقطر يوم 29 يناير على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.
وجاءت الغرامة بسبب المخالفات التالية:
(سلوك الجمهور، تنظيم المباريات، توزيع المشروبات، الممرات العامة في الملعب).
كما تقرر أيضاً أن يخوض منتخب الإمارات مباراة واحدة دون جمهور، وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال تصفيات كأس آسيا 2023.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
07:50 PM
بسبب أربع مخالفات وقعت خلال مواجهة قطر
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مبلغ 150 ألف دولار؛ في أعقاب الحالات التي وقعت خلال مباراة الدور قبل النهائي في كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي جمعت بين الإمارات وقطر يوم 29 يناير على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.
وجاءت الغرامة بسبب المخالفات التالية:
(سلوك الجمهور، تنظيم المباريات، توزيع المشروبات، الممرات العامة في الملعب).
كما تقرر أيضاً أن يخوض منتخب الإمارات مباراة واحدة دون جمهور، وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال تصفيات كأس آسيا 2023.
، "الآسيوي" يحرم منتخب الإمارات من جماهيره ويغرمه 150 ألف دولار ،
المصدر : الخليج 365
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