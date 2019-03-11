، "وافيكس 2019": إطلاق 3 جوائز لمشاريع البيع على الخارطة وتوقيع 5 برامج تعاونية سعودية إماراتية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتشجيع وتحفيز المطورين .. و"الخليج 365" الراعي الإعلامي

أعلن برنامج البيع على الخارطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان، خلال معرض ومنتدى "وافيكس 2019" لمشاريع البيع على الخارطة والذي ترعاه صحيفة "الخليج 365"، عن إطلاق مشروع جوائز وافي السنوية، والتي تتضمن ثلاث جوائز لكل من التميز العقاري، وأفضل مشروع سكني، وتصميم معماري.

وتهدف جوائز وافي السنوية إلى تشجيع وتحفيز مطوري مشاريع البيع على الخارطة للتميز، شريطة أن تتقدم الشركات بطلب الترشح لكل جائزة وفقًا للنموذج المعد لها.

ولضمان مبدأ التنافسية في الجائزة؛ وضع برنامج "وافي" عدة معايير لها من ضمنها الكفاءة والجودة والإنجاز والابتكار والتناسق مع البيئة والتوازن والانسجام بين كافة مكونات التصميم المعماري، كما أعلن البرنامج عن إتاحة التقدم إلى الجائزة من خلال موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه قريبًا.

من جانب آخر، وقعت وزارة الإسكان، ممثلة في لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي)، برامجًا تعاونياً مع هيئة أبو ظبي للإسكان الإماراتية، حيث قام بتمثيل لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي) بوزارة الإسكان، المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني، فيما مثل هيئة أبو ظبي للإسكان الإماراتية، المدير العام حمد العامري.

جاء ذلك على هامش "وافيكس 2019" امتداداً لحرص الطرفين على دعم علاقات التعاون الاستراتيجي بشكل فعال، وبهدف توحيد الجهود للارتقاء بالعمل المؤسسي وخدمة المتعاملين بكافة الفئات لما لها من انعكاس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

والتقت رغبة الطرفين في المملكة والإمارات، بوضع إطار للتفاهم وبحث مجالات التعاون بينهما كون "وافي" متخصصًا في تنظيم بيع الوحدات العقارية قبل مرحلة التطوير والبناء، كما يعمل على تنظيم البيع على الخارطة في السعودية، والإسهام في زيادة المعروض السكني بغرض تيسير وتقصير فترة حصول المواطنين على المساكن الملائمة، وكون هيئة أبو ظبي للإسكان مؤسسة حكومية تختص بإعداد وتطوير برامج الإسكان وتقديم المنافع والخدمات الإسكانية للمواطنين، وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتطوير قطاع الإسكان.

كما وقعت وزارة الإسكان السعودية ممثلة في وكالة التطوير العقاري، برنامجًا تعاونيًا مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات الإماراتية، على هامش المنتدى.

ومثل وزارة الإسكان، المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني، فيما مثل دائرة التخطيط العمراني والبلديات الإماراتية، وكيل الدائرة المهندس مبارك الظاهري.

وتتيح الاتفاقية تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع العقاري بين الطرفين مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالبيع على الخارطة، والعمل على استثمار القدرات والإمكانات التي يتمتع بها الطرفان في السوق المحلي والإقليمي، وتبادل الخبرات في قطاع التسويق ومشاريع البيع على الخارطة، وتبادل العروض والطلبات والفرص الاستثمارية في مجال البيع على الخارطة، والاستفادة من الاستراتيجيات والخطط والإحصاءات المتعلقة بمشاريع البيع على الخارطة، ودعم المبادرات التطويرية في القطاعات المختصة بمشاريع البيع على الخارطة، وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان، والعمل على استكشاف سبل التعاون التي تخدم المطورين في قطاع مشاريع البيع على الخارطة في البلدين.

كما وقعت وزارة الإسكان السعودية ممثلة في وكالة التطوير العقاري، برنامجًا تعاونيًا مع دائرة الأراضي الأملاك الإماراتية، حيث قام بتمثيل وزارة الإسكان، المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني، فيما مثل دائرة الأراضي الإماراتية، المدير العام للدائرة سلطان بن مجرن.