، بعد انهيار موسمه.. المنقذ "زيدان" يعود لتدريب ريال مدريد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرنسي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية

كشفت تقارير إسبانية أن ريال مدريد الإسباني سيقيل سانتياغو سولاري، وسيعيد تعيين المدرب السابق زين الدين زيدان، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وقاد "زيدان" ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية، في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في مايو الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة، ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا، ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدّر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة، كما خرج الريال أيضاً من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام آياكس أمستردام في إياب دور 16 يوم الثلاثاء الماضي.