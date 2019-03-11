، اللجنة المنظمة لمسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن والسنة النبوية تستقبل المشاركين في دورتها الـ11 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدء التصفيات غداً في جاكرتا.. 350 متسابقاً يمثلون 18 دولة

استقبلت اللجنة المنظمة لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول أسيان والباسفيك في عامها الـ11 اليوم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، المشاركين في المسابقة؛ تمهيداً لبدء التصفيات غداً.

ويشارك في منافسات المسابقة في دورتها الحادية عشرة 350 متسابقاً، يمثلون 18 دولة.

يُذكر أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول أسيان والباسفيك تضم خمسة فروع؛ أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية.

وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يُمنح الفائزون فرصة لأداء مناسك الحج.

ويشارك في منافسات الدورة الحالية متسابقون من: إندونيسيا، تيمور الشرقية، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، ميانمار، ماليزيا، كازاخستان، أستراليا، روسيا، كمبوديا، قرغيزستان، نيوزلندا، بروناي، طاجكستان، أذربيجان، أوزباكستان، جزر فيجي.