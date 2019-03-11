، "تعليم عسير" يطلق ملتقى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ،

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في مركز عسير العلمي، بالشراكة مع جامعة الملك خالد بأبها، صباح اليوم، ملتقى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال التعليم، وذلك بحضور مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة، سعد الجوني، وعدد من قيادات التعليم في الجهتين.
وتضمن اللقاء تدشين الجلسات العلمية وورش العمل والتي انطلقت بورقة عمل للدكتور سالم العياني من جامعة الملك خالد بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالتعليم"، ثم ورقة عمل للدكتور نايف جبلي بعنوان "تقنيات التحول الرقمي والتعليم"، كما شهدت الجلسة الثانية ورقة عمل قدمتها فاطمة آل فروان من تعليم عسير بعنوان "كمبيوتر ساينس فيرست"، تلاها ورقة عمل للدكتور عبدالله الوليدي بعنوان "التفكير التصميمي في التعليم" .
وأوضح مدير مركز عسير العلمي، تركي آل سلطان، أن الملتقى يستهدف مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي في تعليم عسير وعددًا من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد؛ بهدف تفعيل محور الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة في مجال التعليم وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
"تعليم عسير" يطلق ملتقى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثةبندر آل عوض الخليج 365 2019-03-11
أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في مركز عسير العلمي، بالشراكة مع جامعة الملك خالد بأبها، صباح اليوم، ملتقى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال التعليم، وذلك بحضور مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة، سعد الجوني، وعدد من قيادات التعليم في الجهتين.
وتضمن اللقاء تدشين الجلسات العلمية وورش العمل والتي انطلقت بورقة عمل للدكتور سالم العياني من جامعة الملك خالد بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالتعليم"، ثم ورقة عمل للدكتور نايف جبلي بعنوان "تقنيات التحول الرقمي والتعليم"، كما شهدت الجلسة الثانية ورقة عمل قدمتها فاطمة آل فروان من تعليم عسير بعنوان "كمبيوتر ساينس فيرست"، تلاها ورقة عمل للدكتور عبدالله الوليدي بعنوان "التفكير التصميمي في التعليم" .
وأوضح مدير مركز عسير العلمي، تركي آل سلطان، أن الملتقى يستهدف مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي في تعليم عسير وعددًا من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد؛ بهدف تفعيل محور الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة في مجال التعليم وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
06:51 PM
يستهدف المشرفين والمعلمين وعددًا من طلاب جامعة الملك خالد
أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في مركز عسير العلمي، بالشراكة مع جامعة الملك خالد بأبها، صباح اليوم، ملتقى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال التعليم، وذلك بحضور مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة، سعد الجوني، وعدد من قيادات التعليم في الجهتين.
وتضمن اللقاء تدشين الجلسات العلمية وورش العمل والتي انطلقت بورقة عمل للدكتور سالم العياني من جامعة الملك خالد بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالتعليم"، ثم ورقة عمل للدكتور نايف جبلي بعنوان "تقنيات التحول الرقمي والتعليم"، كما شهدت الجلسة الثانية ورقة عمل قدمتها فاطمة آل فروان من تعليم عسير بعنوان "كمبيوتر ساينس فيرست"، تلاها ورقة عمل للدكتور عبدالله الوليدي بعنوان "التفكير التصميمي في التعليم" .
وأوضح مدير مركز عسير العلمي، تركي آل سلطان، أن الملتقى يستهدف مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي في تعليم عسير وعددًا من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد؛ بهدف تفعيل محور الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة في مجال التعليم وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
، "تعليم عسير" يطلق ملتقى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ،
المصدر : الخليج 365
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